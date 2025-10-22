Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час arrow
Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

22 октября 2025 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Text
обновлено:

18:09 В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:02 Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025
Text
обновлено:

17:58 Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:16 Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025
Text
обновлено:

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Трамп не даст Украине оружие и сказал аргумент — эфир Ранок.LIVE

Text

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Text

18:09 В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Text

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025
Text

17:58 Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Бюджет, подготовка к отопительному сезону и коррупция на мостах — главные вызовы для столицы. В эфире "Київський час" депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказывает, куда пойдут деньги в бюджете-2026 и что происходит в городской власти накануне заседания Киевсовета.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 22 октября в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Как происходит подготовка Киева к зиме;
  • Коррупция в столичной власти;
  • Что происходит внутри городской власти накануне заседания Киевсовета;
  • Что известно по проекту бюджета Киева на 2026 год;
  • Обстрел Киева — будет ли столица с теплом и светом.

Напомним, что недавно Кличко призвали отчитаться о ремонте Южного моста в Киеве.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал проверить причастность Кличко к коррупции.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:01 Украина и Швеция договорились развивать воздушные силы

20:00 Продление отсрочки в ноябре — когда подавать заявление

19:36 Магучих назвала сумму самого большого доната

19:31 Тариф за содержание домов в Одессе – что изменится с ноября

19:30 В Киеве адвокаты пытались подкупить судью — НАБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:13 Столтенберг назвал единственный способ завершить войну в Украине

19:10 Зимовка в селе и городе — где меньшие затраты на коммуналку

Text

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

18:56 Суд избрал Андрею Белоусу меру пресечения

18:47 Работа банков в блэкаут — какие изменения готовят финучреждения

20:01 Украина и Швеция договорились развивать воздушные силы

20:00 Продление отсрочки в ноябре — когда подавать заявление

19:36 Магучих назвала сумму самого большого доната

19:31 Тариф за содержание домов в Одессе – что изменится с ноября

19:30 В Киеве адвокаты пытались подкупить судью — НАБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:13 Столтенберг назвал единственный способ завершить войну в Украине

19:10 Зимовка в селе и городе — где меньшие затраты на коммуналку

18:56 Суд избрал Андрею Белоусу меру пресечения

18:47 Работа банков в блэкаут — какие изменения готовят финучреждения

18:42 Отключение света в Украине — как будут действовать графики завтра

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

Text

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Text

18:09 В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Text

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

21 октября
Text

17:58 Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

22 октября 2025 г. 18:09
Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

22 октября 2025 г. 13:02
Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2025 г. 8:01
Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

21 октября 2025 г. 17:58
Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

21 октября 2025 г. 13:16
ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025 г. 8:00
ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

20 октября 2025 г. 17:59
Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

20 октября 2025 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации