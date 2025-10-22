Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Бюджет, подготовка к отопительному сезону и коррупция на мостах — главные вызовы для столицы. В эфире "Київський час" депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказывает, куда пойдут деньги в бюджете-2026 и что происходит в городской власти накануне заседания Киевсовета.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 22 октября в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Как происходит подготовка Киева к зиме;

Коррупция в столичной власти;

Что происходит внутри городской власти накануне заседания Киевсовета;

Что известно по проекту бюджета Киева на 2026 год;

Обстрел Киева — будет ли столица с теплом и светом.

