Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Бюджет, подготовка к отопительному сезону и коррупция на мостах — главные вызовы для столицы. В эфире "Київський час" депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказывает, куда пойдут деньги в бюджете-2026 и что происходит в городской власти накануне заседания Киевсовета.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- депутат Киевского городского совета, председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Как происходит подготовка Киева к зиме;
- Коррупция в столичной власти;
- Что происходит внутри городской власти накануне заседания Киевсовета;
- Что известно по проекту бюджета Киева на 2026 год;
- Обстрел Киева — будет ли столица с теплом и светом.
Напомним, что недавно Кличко призвали отчитаться о ремонте Южного моста в Киеве.
Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал проверить причастность Кличко к коррупции.