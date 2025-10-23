Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку идеи президента США Дональда Трампа об остановке войны между Россией и Украиной по нынешней линии фронта. Рютте заявил о своем полном согласии с этим предложением во время встречи с журналистами. Однако, этот вариант категорически отвергает Москва.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 23 октября

Приглашенные гости:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук

Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций

Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, председатель движения "За свободу"

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, партия "Батькивщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010)

Ростислав Мурзагулов, российский политтехнолог

Борис Пинкус, американский политик (США, Нью-Йорк)

Напомним, стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, глава США вспомнил, что обсуждал с Путиным тему ядерного оружия и безопасности, а также назвал цель российского диктатора в отношении Украины.

Между тем в Кремле категорически отвергли переговоры с Украиной на уровне заморозки фронта.