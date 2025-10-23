Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE arrow
Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

23 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

08:00 Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2025
Text
обновлено:

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Text
обновлено:

18:09 В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:02 Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025
Text
обновлено:

17:58 Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:16 Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2025
Text
обновлено:

17:59 ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:00 Зеленский заявил о приближении конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2025
Text

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Text

18:09 В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Text

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку идеи президента США Дональда Трампа об остановке войны между Россией и Украиной по нынешней линии фронта. Рютте заявил о своем полном согласии с этим предложением во время встречи с журналистами. Однако, этот вариант категорически отвергает Москва.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00

Эфир Ранок.LIVE 23 октября

Приглашенные гости:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук
  • Игорь Тодоров, профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций
  • Юрий Губаревич, белорусский оппозиционный политик, председатель движения "За свободу"
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт
  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, партия "Батькивщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010)
  • Ростислав Мурзагулов, российский политтехнолог
  • Борис Пинкус, американский политик (США, Нью-Йорк)

Напомним, стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, глава США вспомнил, что обсуждал с Путиным тему ядерного оружия и безопасности, а также назвал цель российского диктатора в отношении Украины.

Между тем в Кремле категорически отвергли переговоры с Украиной на уровне заморозки фронта.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:13 Кейну удалось обойти достижения Роналду и Месси

08:09 На Харьковщине погиб спасатель во время повторного удара России

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН — кто имеет право и список документов

Text

08:00 Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

07:50 В Киеве возросло количество пострадавших от дроновой атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:31 Заморозки и штормовой ветер — какие области предупредили сегодня

07:25 Отключение света в Киеве и Днепре — в ДТЭК обнародовали графики

07:15 Прожиточный минимум в Украине — вырастет ли сумма в ноябре

07:01 Банкоматы ПриватБанка могут не выдать наличные — как действовать

06:30 Почему ЕС нужно украинское зерно — эксперт назвал причину

08:13 Кейну удалось обойти достижения Роналду и Месси

08:09 На Харьковщине погиб спасатель во время повторного удара России

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН — кто имеет право и список документов

07:50 В Киеве возросло количество пострадавших от дроновой атаки

07:31 Заморозки и штормовой ветер — какие области предупредили сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Отключение света в Киеве и Днепре — в ДТЭК обнародовали графики

07:15 Прожиточный минимум в Украине — вырастет ли сумма в ноябре

07:01 Банкоматы ПриватБанка могут не выдать наличные — как действовать

06:30 Почему ЕС нужно украинское зерно — эксперт назвал причину

06:20 Южный океан может вернуть все тепло — что будет с Планетой

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

Text

08:00 Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

22 октября
Text

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Text

18:09 В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Text

08:01 Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

22 октября 2025 г. 19:00
В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

22 октября 2025 г. 18:09
Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

22 октября 2025 г. 13:02
Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

Экстренные отключения из-за ночной атаки РФ — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2025 г. 8:01
Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

Рубио встретится с Лавровым в Будапеште — эфир Вечір.LIVE

21 октября 2025 г. 17:58
Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

Путина могут арестовать на пути к Трампу — эфир День.LIVE

21 октября 2025 г. 13:16
ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

ЕС будет покупать Украине оружие за счет Кремля — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2025 г. 8:00
ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

ЕС может забрать право голоса у новых членов — эфир Вечір.LIVE

20 октября 2025 г. 17:59

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации