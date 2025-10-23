Відео
Україна
Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025 р. 08:00

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив підтримку ідеї президента США Дональда Трампа про зупинення війни між Росією та Україною по нинішній лінії фронту. Рютте заявив про свою повну згоду з цією пропозицією під час зустрічі з журналістами. Проте, цей варіант категорично відкидає Москва.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 23 жовтня

Запрошені гості:

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук
  • Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій
  • Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, партія "Батьківщина", міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007–2010)
  • Ростислав Мурзагулов, російський політтехнолог
  • Борис Пінкус, американський політик (США, Нью-Йорк)

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував свою зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. 

Окрім того, глава США згадав, що обговорював із Путіним тему ядерної зброї та безпеки, а також назвав мету російського диктатора щодо України

Тим часом в Кремлі категорично відкинули переговори з Україною на рівні заморозки фронту.

