Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив підтримку ідеї президента США Дональда Трампа про зупинення війни між Росією та Україною по нинішній лінії фронту. Рютте заявив про свою повну згоду з цією пропозицією під час зустрічі з журналістами. Проте, цей варіант категорично відкидає Москва.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00

Ефір Ранок.LIVE 23 жовтня

Запрошені гості:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук

Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"

Юрій Гаврилечко, економічний експерт

Олексій Кучеренко, народний депутат України, партія "Батьківщина", міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007–2010)

Ростислав Мурзагулов, російський політтехнолог

Борис Пінкус, американський політик (США, Нью-Йорк)

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував свою зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Окрім того, глава США згадав, що обговорював із Путіним тему ядерної зброї та безпеки, а також назвав мету російського диктатора щодо України.

Тим часом в Кремлі категорично відкинули переговори з Україною на рівні заморозки фронту.