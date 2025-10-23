Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Спілкування Президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Антоніу Кошти з медіа перед засіданням Європейської ради. Глава України перебуває в Брюсселі на зустрічі лідерів країн-членкинь ЄС.

Наразі Президент України Володимир Зеленський дає спільну пресконференцію із Антоніу Коштою, яку транслює Новини.LIVE.

Нагадаємо, Європейський союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Стало відомо, які обмеження покладуть на країну-агресорку.

Додамо, що на саміті у Брюсселі, який розпочався сьогодні, 23 жовтня, мають обговорити питання підтримки України.