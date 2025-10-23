Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір arrow
Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

23 жовтня 2025 р. 10:20

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text
Оновлено

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025
Text
Оновлено

19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Text
Оновлено

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:01 Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025
Text
Оновлено

17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2025
Text
Оновлено

17:59 ЄС може забрати право голосу в нових членів — ефір Вечір.LIVE

Text

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025
Text

19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Text

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Спілкування Президента України Володимира Зеленського та Президента Європейської ради Антоніу Кошти з медіа перед засіданням Європейської ради. Глава України перебуває в Брюсселі на зустрічі лідерів країн-членкинь ЄС.

Наразі Президент України Володимир Зеленський дає спільну пресконференцію із Антоніу Коштою, яку транслює Новини.LIVE.

Нагадаємо, Європейський союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Стало відомо, які обмеження покладуть на країну-агресорку. 

Додамо, що на саміті у Брюсселі, який розпочався сьогодні, 23 жовтня, мають обговорити питання підтримки України

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:07 Ткаченко назвав нову кількість постраждалих у Києві

11:06 Формат не має значення — Україна готова до переговорів

11:03 Платний виїзд за кордон — на Одещині прикордонник отримав вирок

10:42 Зеленський очікує на рішення США щодо далекобійної зброї

10:35 Від шахт до реакторів — як добувають уран

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:34 Valve випустило оновлення, яке обвалило ринок скінів в CS2

10:30 Зеленський закликав інші країни також долучатися до санкцій

10:28 lifecell попередив про зміни з 1 листопада — що буде з тарифами

10:27 На Одещині троє дітей отруїлися чадним газом — деталі

10:25 Зеленський подякував Трампу за нові санкційні рішення

11:07 Ткаченко назвав нову кількість постраждалих у Києві

11:06 Формат не має значення — Україна готова до переговорів

11:03 Платний виїзд за кордон — на Одещині прикордонник отримав вирок

10:42 Зеленський очікує на рішення США щодо далекобійної зброї

10:35 Від шахт до реакторів — як добувають уран

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:34 Valve випустило оновлення, яке обвалило ринок скінів в CS2

10:30 Зеленський закликав інші країни також долучатися до санкцій

10:28 lifecell попередив про зміни з 1 листопада — що буде з тарифами

10:27 На Одещині троє дітей отруїлися чадним газом — деталі

10:25 Зеленський подякував Трампу за нові санкційні рішення

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

Text

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня
Text

19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Text

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025 р. 08:00
Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

22 жовтня 2025 р. 19:00
В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

22 жовтня 2025 р. 18:09
Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

22 жовтня 2025 р. 13:02
Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025 р. 08:01
Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

21 жовтня 2025 р. 17:58
Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

21 жовтня 2025 р. 13:16
ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації