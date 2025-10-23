Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

Общение Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Европейского совета Антониу Кошти с медиа перед заседанием Европейского совета. Глава Украины находится в Брюсселе на встрече лидеров стран-членов ЕС.

Сейчас Президент Украины Владимир Зеленский дает совместную пресс-конференцию с Антониу Коштой, которую транслирует Новини.LIVE.

Напомним, Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России. Стало известно, какие ограничения возложат на страну-агрессора.

Добавим, что на саммите в Брюсселе, который начался сегодня, 23 октября, должны обсудить вопросы поддержки Украины.