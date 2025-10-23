Видео
Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

23 октября 2025 г. 13:06

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встречу с главой Китая Си Цзиньпином. Американский лидер хочет обсудить войну в Украине и думает, что "он будет очень благоприятным к этой теме".

Об этом поговорят эксперты в эфире День.LIVE 23 октября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Дмитрий Соломчук — нардеп от фракции "Слуга народа";
  • Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерную тему. Речь шла о возможности деэскалации.

Кроме того, президент США сообщал, что "Путин всегда хотел забрать всю Украину". По его словам, Вашингтон этого не допустит.

