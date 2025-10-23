Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встречу с главой Китая Си Цзиньпином. Американский лидер хочет обсудить войну в Украине и думает, что "он будет очень благоприятным к этой теме".
Об этом поговорят эксперты в эфире День.LIVE 23 октября.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Якубин — кандидат политических наук;
- Дмитрий Соломчук — нардеп от фракции "Слуга народа";
- Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра;
- Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
- Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерную тему. Речь шла о возможности деэскалации.
Кроме того, президент США сообщал, что "Путин всегда хотел забрать всю Украину". По его словам, Вашингтон этого не допустит.