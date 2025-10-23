Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустріч з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Американський лідер хоче обговорити війну в Україні і думає, що "він буде дуже сприятливим до цієї теми".

Про це поговорять експерти в ефірі День.LIVE 23 жовтня.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Дмитро Соломчук — нардеп від фракції "Слуга народу";

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру;

Олесь Доній — політолог, громадський діяч;

Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерну тему. Йшлося про можливість деескалації.

Крім того, президент США повідомляв, що "Путін завжди хотів забрати усю Україну". За його словами, Вашингтон цього не допустить.