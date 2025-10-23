Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE arrow
Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

23 жовтня 2025 р. 13:06

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text
Оновлено

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025
Text
Оновлено

19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Text
Оновлено

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:01 Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2025
Text
Оновлено

17:58 Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:16 Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 ЄС куплятиме Україні зброю за гроші Кремля — ефір Ранок.LIVE

Text

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Text

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025
Text

19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Text

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустріч з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Американський лідер хоче обговорити війну в Україні і думає, що "він буде дуже сприятливим до цієї теми".

Про це поговорять експерти в ефірі День.LIVE 23 жовтня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Дмитро Соломчук — нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру;
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерну тему. Йшлося про можливість деескалації.

Крім того, президент США повідомляв, що "Путін завжди хотів забрати усю Україну". За його словами, Вашингтон цього не допустить.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:58 Водіям приготуватися — в Одесі штормове попередження

13:44 Зеленський поговорив про санкції з Антоніу Коштою

13:44 ЗАЕС вийшла з найдовшого блекауту — деталі від Міненерго

13:43 В Кремлі почалась істерика через санкції — лунають погрози до США

13:30 Бізнес на зброї — на Одещині затримали ділків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:23 У 12 регіонах діють графіки відключень світла — Укренерго

13:21 В Україну повернули 1000 тіл військовослужбовців

13:10 На Жіночому Конгресі вшанували загиблих у війні видатних українок

Text

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

13:06 Виплати для українців 40+ — хто та коли отримає 2000 грн

13:58 Водіям приготуватися — в Одесі штормове попередження

13:44 Зеленський поговорив про санкції з Антоніу Коштою

13:44 ЗАЕС вийшла з найдовшого блекауту — деталі від Міненерго

13:43 В Кремлі почалась істерика через санкції — лунають погрози до США

13:30 Бізнес на зброї — на Одещині затримали ділків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:23 У 12 регіонах діють графіки відключень світла — Укренерго

13:21 В Україну повернули 1000 тіл військовослужбовців

13:10 На Жіночому Конгресі вшанували загиблих у війні видатних українок

13:06 Виплати для українців 40+ — хто та коли отримає 2000 грн

13:00 Грошова допомога у понад 20 тис. грн — кому доступні виплати

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

9 жовтня

18:51 Ситуація на одеських ринках у жовтні — що подорожчало на Привозі

Text

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Text

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Text

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня
Text

19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Text

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

23 жовтня 2025 р. 10:20
Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025 р. 08:00
Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

22 жовтня 2025 р. 19:00
В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

22 жовтня 2025 р. 18:09
Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

22 жовтня 2025 р. 13:02
Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

Екстрені відключення через масовану атаку Росії — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025 р. 08:01
Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

Рубіо зустрінеться з Лавровим у Будапешті — ефір Вечір.LIVE

21 жовтня 2025 р. 17:58
Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

Путіна можуть заарештувати на шляху до Трампа — ефір День.LIVE

21 жовтня 2025 р. 13:16

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації