Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує зустріч з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Американський лідер хоче обговорити війну в Україні і думає, що "він буде дуже сприятливим до цієї теми".
Про це поговорять експерти в ефірі День.LIVE 23 жовтня.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
- Дмитро Соломчук — нардеп від фракції "Слуга народу";
- Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
- Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру;
- Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
- Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що обговорював з Путіним ядерну тему. Йшлося про можливість деескалації.
Крім того, президент США повідомляв, що "Путін завжди хотів забрати усю Україну". За його словами, Вашингтон цього не допустить.