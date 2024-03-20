Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

Польские фермеры уже более месяца протестуют на границе с Украиной, блокируя поставки сельскохозяйственной продукции. Также к блокированию украинской агропродукции присоединяется Франция.

Что будет дальше, рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Ранок.LIVE.

Ограничение украинской сельхозпродукции

По его словам, Франция присоединилась не только что, а заявления французов были достаточно давно. Он напомнил, что активная фаза переговорных процессов по запрету части украинской продукции началась еще в 2023 году.

"А французы при всей помощи, которую они нам оказывают в плане военного и политического союзничества, должны понимать, что они являются ключевой страной в контексте торговых отношений в ЕС", — сказал Марчук.

Он отметил, что торговый комитет во многом оказывает влияние со стороны французов и если посмотреть на вопросы по продукции из Украины — яйца или курятина, то французы и поляки это топ-производители в Европе.

Они понимают, что от продукции, которую экспортирует Украина, зависит будут ли их товары реализовываться.

"Вопрос, что объемы о которых идет речь и то, что имеет возможность реализовать Украина — никоим образом не влияет на внутреннюю ситуацию как на европейских производителей, так и в большей степени на потребителей, потому что эти объемы сверхмалые", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что Украина поставляет не более 2% мяса курятины от производимого в ЕС и 1% яиц. Поэтому блокировка экспорта больше похожа на политическую активность, чтобы нравиться своим избирателям под видом "защиты национальных интересов".

"Давайте откровенно, нам предоставляют на десятки миллиардов евро поддержки, а здесь речь идет об одном миллиарде в течение года, что Украина может потерять — это совсем не сопоставимые между собой цифры", — подчеркнул заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Что касается поляков, то Еврокомиссия отменила запреты на импорт из Украины на четыре вида продукции, а поляки продлили ее самостоятельно. Далее последовали заявления непосредственно ЕК, что они готовы продолжить политику либерализации в отношении Украины и дать возможность в 2024 году работать без пошлин по определенному виду продукции.

Марчук привел в пример ряд аналитических исследований в самой Польше, которые свидетельствуют о том, что украинская продукция не имеет никакого влияния на формирование цен внутри страны, что приводило даже к снижению.

"Буквально на днях вышло исследование Института публичных финансовых исследований, что польские фермеры выходят на акции не через украинскую агропродукцию. Они выходят, потому что апрель не за горами, местные выборы приближаются. Мы видим политически активных деятелей, которые делают "евротур" Польшей", — добавил он.

По мнению эксперта, никаких конкретных действий польские фермеры не достигают, но держат информационный повод, картинку и демонстрируют свои лозунги. Это может свидетельствовать о действиях для определенного электората.

Напомним, 20 марта польские фермеры начали сотни протестов внутри страны.

Также мы писали, что протестующие заблокировали движение автобусов в пункте пропуска "Медика — Шегини". Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обратился к министру внутренних дел Польши Марцину Кервинскому.