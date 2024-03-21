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Повлияет ли ограничение товаров из России и Беларуси на протесты фермеров — ответ эксперта

Повлияет ли ограничение товаров из России и Беларуси на протесты фермеров — ответ эксперта

21 марта 2024 г. 2:48

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Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что ограничение на продукцию из страны-агрессорки России и Беларуси может положительно повлиять на ситуацию с протестами. Это может позволить торговать на рынке Европейского Союза и польским фермерам, и украинским.

Об этом Денис Марчук рассказал в эфире "Ранок.LIVE".

Повлияют ли ограничения продукции из России и Беларуси на протесты

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, именно Украина обратила внимание Союза на ограничение российских и белорусских товаров. Евросоюз не считался с тем количеством продукции, которая шла от России и Беларуси.

"Мы обратили внимание на те обвинения, которые касаются продукции из Украины, но по факту Евросоюз не открывал глаза на количество товаров, идущих из страны-агрессора России и Беларуси. Потому что за 2023 год количество объема аграрной продукции и продукции добавленной стоимости было организовано более 5 млн тонн на сумму 2,5 млрд евро. Это большие объемы, которые страна-агрессор получила, в частности, для того, чтобы проводить войну на территории Украины", — отметил Марчук.

По его словам, возникает вопрос, почему ЕС с одной стороны поддерживает Украину и вводит санкции против России, а с другой торгует с РФ и позволяет ей использовать вырученные средства против Украины. Поэтому логично, что сегодня готовится решение обложить таможенными пошлинами продукцию с территории России, в частности, зерно.

"Говорится о том, что на тоне будет порядка добавлено 95 евро, а также будет облагаться таможенниками в сумме 50% от стоимости — это масличные культуры, и соответственно это сделает неконкурентным обычно ценовое предложение на рынке со стороны России в Еврозоне, потому что если сегодня средняя цена по кукурузе в Италии 200 евро, то 295 евро за нее никто не будет платить", — пояснил эксперт.

Марчук выразил надежду, что Россия таким образом частично освободит рынок в ЕС, в том числе и для польских фермеров. Кроме того, для Украины, которая сотрудничает с Испанией, Италией, Германией, Нидерландами, это мотивация поддерживать и компенсировать продукцию в случае нехватки.

Напомним, что Марчук объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию.

Также мы писали, что Европарламент и Европейский Совет в среду, 19 марта, достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины. Постановление предусматривает экстренное торможение особенно чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара, а также других продуктов.

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