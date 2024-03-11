Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

Військовий оглядач Олексій Гетьман вважає, що у липні на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до Альянсу. Союзники, на думку експерта, будуть обгрунтовувати це тим, що не хочуть ескалації конфлікту з Росією.

Про це Гетьман розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли Україна вступить в НАТО

"Хотілось би, щоб ми отримали це запрошення. Але навряд чи це станеться, тому що під час війни ніхто не хоче загострювати ситуацію", — сказав Гетьман, висловлюючи думку щодо запрошення України в НАТО на саміті у Вашингтоні.

Однак, він впевнений, що навіть попри війну союзники поки не готові запрошувати нашу державу в Альянс, а теза про загострювання ситуації — це так би мовити пусті балачки.

"Ці розмови про те, що давайте не будемо загострювати конфлікт, щоб не було ескалації — це вже трошечки дратує. Якої ескалації ви ще боїтеся? Бо якщо підходити до того, що країне має ядерну зброю і її не можна чіпати, то це, знаєте, вкрай небезпечно", — сказав Гетьман.

Нагадаємо, у столиці Бельгії Брюсселі у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у понеділок, 11 березня, пройшла офіційна церемонія включення Швеції до складу НАТО. Її прапор підняли у штаб-квартирі поруч з іншими стягами країн-членів.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на сьогоднішній день, Україна близька до Альянсу, ніж будь-коли. Все тому, що на крайньому саміті у Вільнюсі минулого року лідери організації спростили процес вступу та, зокрема, усунули деякі вимоги.