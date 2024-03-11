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Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

11 березня 2024 р. 15:34

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15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

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07:59 Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

10 березня 2024
Text

19:45 Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги

Text

17:27 Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

Text

12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Text

02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

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Військовий оглядач Олексій Гетьман вважає, що у липні на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до Альянсу. Союзники, на думку експерта, будуть обгрунтовувати це тим, що не хочуть ескалації конфлікту з Росією. 

Про це Гетьман розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли Україна вступить в НАТО

"Хотілось би, щоб ми отримали це запрошення. Але навряд чи це станеться, тому що під час війни ніхто не хоче загострювати ситуацію", — сказав Гетьман, висловлюючи думку щодо запрошення України в НАТО на саміті у Вашингтоні. 

Однак, він впевнений, що навіть попри війну союзники поки не готові запрошувати нашу державу в Альянс, а теза про загострювання ситуації — це так би мовити пусті балачки. 

"Ці розмови про те, що давайте не будемо загострювати конфлікт, щоб не було ескалації — це вже трошечки дратує. Якої ескалації ви ще боїтеся? Бо якщо підходити до того, що країне має ядерну зброю і її не можна чіпати, то це, знаєте, вкрай небезпечно", — сказав Гетьман.  

Нагадаємо, у столиці Бельгії Брюсселі у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у понеділок, 11 березня, пройшла офіційна церемонія включення Швеції до складу НАТО. Її прапор підняли у штаб-квартирі поруч з іншими стягами країн-членів. 

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на сьогоднішній день, Україна близька до Альянсу, ніж будь-коли. Все тому, що на крайньому саміті у Вільнюсі минулого року лідери організації спростили процес вступу та, зокрема, усунули деякі вимоги. 

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15:12 На Харківщині затримали коригувальницю ракетних ударів по Ізюму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

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