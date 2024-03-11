Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Военный обозреватель Алексей Гетьман считает, что в июле на саммите НАТО в Вашингтоне Украина вряд ли получит приглашение на вступление в Альянс. Союзники, по мнению эксперта, будут доказывать это тем, что не хотят эскалации конфликта с Россией.

Об этом Гетьман рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда Украина вступит в НАТО

"Хотелось бы, чтобы мы получили это приглашение. Но вряд ли это произойдет, потому что во время войны никто не хочет обострять ситуацию", — сказал Гетьман, высказывая мнение о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Однако он уверен, что даже несмотря на войну союзники пока не готовы приглашать наше государство в Альянс, а тезис об обострении ситуации — это таие себе пустые разговоры.

"Эти разговоры о том, что давайте не будем обострять конфликт, чтобы не было эскалации — это уже немножко раздражает. Какой эскалации вы еще боитесь? Ведь если подходить к тому, что страна имеет ядерное оружие и ее нельзя трогать, то это, знаете ли, крайне опасно", — сказал Гетьман.

Напомним, в столице Бельгии в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса в понедельник, 11 марта, прошла официальная церемония включения Швеции в состав НАТО. Ее флаг подняли в штаб-квартире рядом с другими флагами стран-членов.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на сегодняшний день Украина близка к Альянсу, чем когда-либо. Все потому, что на крайнем саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры организации упростили процесс вступления и, в частности, устранили некоторые требования.