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Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

17 червня 2024 р. 10:42

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10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

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08:00 Підсумки Саміту миру та стан енергосистеми України — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2024
Text

13:16 Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

Text

09:00 Саміт миру, пакет військової допомоги від Італії та умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

15 червня 2024
Text

22:30 Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

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16:52 На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

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Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що на сьогоднішній день найбільш запеклі бої сьогодні тривають на Покровському та Курахівському напрямках. При цьому ворог намагається накопичити сили на Сумському і Чернігівському напрямку.

В про це Братчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 17 червня.

Ворог має тактичні успіхи

"Район Старомайорського, там, на жаль, є тактичні просування. Навіть, якщо ми говоримо про те, що той бліцкриг так званої "Харківської наступальної операції" для ворога залишився нездійсненним, ворог все рівно має певні плани", — зазначив Братчук.

Братчук також повідомив, що загарбники намагаються накопичити ресурси і на Сумщині та Чернігівщині. Відтак, ЗСУ потрібні додаткові боєприпаси.

"Надзвичайно важливо перехопити ініціативу. Наскільки вдало це вдасться в найближчі тижні — від цього будуть залежати, зокрема, і результати другого Саміту миру", — пояснив Братчук.

Раніше ми повідомляли, що Братчук заявив, що такі конфлікти, як відбувся в Одесі між працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й лікарями, не додають іміджу жодній зі сторін. За його словами, такі ситуації не діють на користь військових.

Україна активно працює над визволенням Криму, проте чітких термінів деокупації півострова наразі ніхто назвати не може.

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10:20 Збирала нібито на лікування військовим — на Одещині засудили псевдоволонтерку

10:13 Вбив та продовжив застілля — у Києві вбивцю відправили за ґрати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:12 Добровільна явка у ТЦК — юрист пояснив бонуси для військовозобов'язаних

10:09 В РНБО пояснили, за яких обставин Путін може завдати ядерного удару

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17:23 Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

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