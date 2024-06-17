Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що на сьогоднішній день найбільш запеклі бої сьогодні тривають на Покровському та Курахівському напрямках. При цьому ворог намагається накопичити сили на Сумському і Чернігівському напрямку.

В про це Братчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 17 червня.

Ворог має тактичні успіхи

"Район Старомайорського, там, на жаль, є тактичні просування. Навіть, якщо ми говоримо про те, що той бліцкриг так званої "Харківської наступальної операції" для ворога залишився нездійсненним, ворог все рівно має певні плани", — зазначив Братчук.

Братчук також повідомив, що загарбники намагаються накопичити ресурси і на Сумщині та Чернігівщині. Відтак, ЗСУ потрібні додаткові боєприпаси.

"Надзвичайно важливо перехопити ініціативу. Наскільки вдало це вдасться в найближчі тижні — від цього будуть залежати, зокрема, і результати другого Саміту миру", — пояснив Братчук.

Раніше ми повідомляли, що Братчук заявив, що такі конфлікти, як відбувся в Одесі між працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки й лікарями, не додають іміджу жодній зі сторін. За його словами, такі ситуації не діють на користь військових.

Україна активно працює над визволенням Криму, проте чітких термінів деокупації півострова наразі ніхто назвати не може.