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Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

17 июня 2024 г. 10:42

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

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Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что на сегодняшний день наиболее ожесточенные бои сегодня продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. При этом враг пытается накопить силы на Сумском и Черниговском направлении.

Об этом Братчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 июня.

Враг имеет тактические успехи

"Район Старомайорского, там, к сожалению, есть тактические продвижения. Даже если мы говорим о том, что тот блицкриг так называемой "Харьковской наступательной операции" для врага остался невыполнимым, у врага все равно есть определенные планы", — отметил Братчук.

Братчук также сообщил, что захватчики пытаются накопить ресурсы и в Сумской и Черниговской областях. Следовательно, ВСУ нужны дополнительные боеприпасы.

"Чрезвычайно важно перехватить инициативу. Насколько это удастся удастся в ближайшие недели — от этого будут зависеть, в частности, и результаты второго Саммита мира", — пояснил Братчук.

Ранее мы сообщали, что Братчук заявил, что такие конфликты, как произошел в Одессе между работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и врачами, не добавляют имиджа ни одной из сторон. По его словам, подобные ситуации не действуют в пользу военных.

Украина активно работает над освобождением Крыма , однако четкие сроки деоккупации полуострова пока никто назвать не может.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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