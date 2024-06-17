Братчук назвал участки фронта, на которых ведутся самые тяжелые бои

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что на сегодняшний день наиболее ожесточенные бои сегодня продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. При этом враг пытается накопить силы на Сумском и Черниговском направлении.

Об этом Братчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 июня.

Враг имеет тактические успехи

"Район Старомайорского, там, к сожалению, есть тактические продвижения. Даже если мы говорим о том, что тот блицкриг так называемой "Харьковской наступательной операции" для врага остался невыполнимым, у врага все равно есть определенные планы", — отметил Братчук.

Братчук также сообщил, что захватчики пытаются накопить ресурсы и в Сумской и Черниговской областях. Следовательно, ВСУ нужны дополнительные боеприпасы.

"Чрезвычайно важно перехватить инициативу. Насколько это удастся удастся в ближайшие недели — от этого будут зависеть, в частности, и результаты второго Саммита мира", — пояснил Братчук.

Ранее мы сообщали, что Братчук заявил, что такие конфликты, как произошел в Одессе между работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и врачами, не добавляют имиджа ни одной из сторон. По его словам, подобные ситуации не действуют в пользу военных.

Украина активно работает над освобождением Крыма , однако четкие сроки деоккупации полуострова пока никто назвать не может.