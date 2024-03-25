Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, а Росія збільшила інтенсивність обстрілів по Сумській та Харківській областях.

Про це та не тільки розповів речник Держприкордонслужби у ранковому ефірі Новини. LIVE.

Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Демченко розповів, що на польсько-українському кордоні аграрії не припинили протестів. Раніше вони блокували шість напрямків, а наразі заблоковані три. Попри те, що поляки планують розблокувати кордон з Росією, таких намірів щодо України у них немає.

За його словами, блокування стосується лише вантажівок, наразі до легкових автівок ніяких обмежень немає. Хоча бували дні, коли польські фермери здійснювали блокування щодо всіх категорій транспорту.

"Наразі для вантажівок заблоковані КПП "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". На останніх двох напрямках польські фермери останнім часом взагалі не пропускають вантажівок, які могли їхати з України до Польщі. Тому маємо нульові показники перетину кордону. На інших трьох напрямках, які були розблоковані, зараз помічаємо інтенсивний рух як в бік України, так і в бік Польщі", — розповідає речник ДПСУ.

Він додав, що на напрямках, які ще блокуються, станом на ранок 25 березня в чергах перебувають близько 400 вантажівок, найбільше навпроти "Ягодина". Також є черги і на розблокованих КПП, зокрема на "Краківці". Демченко вважає це наслідками блокування.

Що відбувається у Сумській області

За словами Демченка, Росія не припиняє щоденно обстрілювати українську територію. В межах Сумщини, Чернігівщини та Харківщини щодня випускається сотні снарядів і найбільше за останній період припадає обстрілів саме на Сумську та Харківську області.

"Лише з початку березня прикордонні наряди зафіксували щонайменше 2 800 обстрілів, які здійснила РФ по території цих областей, використовуючи різні типи озброєння. Водночас збільшилась кількість обстрілів з авіації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через масштабні обстріли Сумської області у деяких громадах була оголошена евакуація. Однак є села, звідки вивезти людей неможливо.

Також керівник однієї з громад Сумщини заявив про нестачу комунальної техніки для зведення фортифікаційних споруд та розбору завалів.