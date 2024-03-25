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Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

25 марта 2024 г. 14:57

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной, а Россия увеличила интенсивность обстрелов в Сумской и Харьковской областях.

Об этом и не только рассказал спикер Госпогранслужбы в утреннем эфире Новини. LIVE.

Какая ситуация на польско-украинской границе

Демченко рассказал, что на польско-украинской границе аграрии не прекратили протесты. Ранее они блокировали шесть направлений, а в настоящее время заблокированы три. Несмотря на то, что поляки планируют разблокировать границу с Россией, но таких намерений по отношению к Украине у них нет.

По его словам, блокировка касается только грузовиков, пока к легковым автомобилям никаких ограничений нет. Хотя бывали дни, когда польские фермеры блокировали все категории транспорта.

"Пока для грузовиков заблокированы КПП "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская". На последних двух направлениях польские фермеры в последнее время вообще не пропускают грузовиков, которые могли ехать из Украины в Польшу. Поэтому есть нулевые показатели пересечения границы. На других трех направлениях, которые были разблокированы, сейчас подмечаем интенсивное движение как в сторону Украины, так и в сторону Польши", — рассказывает представитель ГПСУ.

Он добавил, что на направления, которые еще блокируются, по состоянию на утро 25 марта в очередях находятся около 400 грузовиков, больше всего напротив "Ягодина". Также есть очереди и на разблокированных КПП, в частности, на "Краковце". Демченко считает это последствиями блокировки.

Что происходит в Сумской области

По словам Демченко, Россия не перестает ежедневно обстреливать украинскую территорию. В пределах Сумской, Черниговской и Харьковской областях ежедневно выпускаются сотни снарядов, и больше всего за последний период приходится обстрелов именно на Сумскую и Харьковскую области.

"Только с начала марта пограничные наряды зафиксировали по меньшей мере 2 800 обстрелов, которые совершила РФ по территории этих областей, используя разные типы вооружения. В то же время увеличилось количество обстрелов из авиации", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за масштабных обстрелов Сумской области в некоторых громадах была объявлена эвакуация. Однако есть села, откуда вывезти людей невозможно.

Также руководитель одной из громад области заявил о нехватке коммунальной техники для строительства фортификационных сооружений и разбора завалов.

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15:40 Зеленский вручил государственные награды бойцам СБУ

15:18 Ракетная атака по Киеву — в КГВА рассказали о ситуации на данный момент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:15 Воду и тепло возвращают в дома одесситов

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

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Эксклюзив

08:00 Обстрелы Харькова и ситуация в энергосистеме — эфир Новини.LIVE

24 марта 2024
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22:57 САП выходит из структуры Офиса генпрокурора — политолог объяснил пользу автономии ведомства

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21:33 Военный аналитик Снегирев назвал цель обстрелов Харькова и Одессы

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19:55 Изготовление ядерного оружия в Украине — военный аналитик спрогнозировал, насколько это возможно