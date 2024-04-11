Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Washigton Post заявив, що хороша тиха дипломатія не спрацювала. Тому він висловив сподівання, що новий стиль жорсткої дипломатії принесе успіх.

Це прокоментував народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.

Надання систем ППО

За словами Кулеби, його команда виявила понад 100 систем Patriot в країнах Заходу і він хоче їх отримати — "більше не проситиме ввічливо".

"Здається, що деякі речі Україна вже робить, але це не частина дипломатії пана Кулеби, це частина дій військових, СБУ та ГУР", — зазначив Камельчук.

Удари по російських НПЗ

Нардеп розповів, що Україна робить відповідні кроки, аби Росія почувалася дуже не комфортно, аби з'являлася якась "бавовна" і якимось чином там знищувалися НПЗ.

Він вважає, що це сильно дратує міжнародних партнерів, оскільки це впливає на ціни на нафту, на прибутки компанії, в яких в них 100% є частки і в яких вони продовжують торгувати з Росією.

Так, мова йде не лише про далеких сусідів, а й частково про європейських партнерів та американців. Тому такі заяви лунали від радників міністра США та інших.

"Ми глибоко занепокоєні їхнім розумінням цієї страшної ситуації для російських НПЗ, які постачають пальне армії РФ, але мені здається їхнє розуміння було присутнє і раніше", — зауважив Камельчук.

Він додав, що тут існують абсолютно прямі залежності і ми бачимо, що цілей вдається досягнути, оскільки Росія вже просить пальне в Казахстану.

Нагадаємо, представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав Союз терміново поставити Україні більше засобів ППО, зокрема системи Patriot та боєприпаси.

Також ми писали, аби Україна змогла захистити свої території та не допустити просування російських військ, їй потрібні не лише системи ППО, а й зброя, що допоможе стримати ворожий наступ.