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Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

11 апреля 2024 г. 9:44

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washigton Post заявил, что хорошая тихая дипломатия не сработала. Поэтому он выразил надежду, что новый стиль жесткой дипломатии принесет успех.

Об этом прокомментировал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Новини.LIVE.

Предоставление систем ПВО

По словам Кулебы, его команда обнаружила более 100 систем Patriot в странах Запада и он хочет их получить - "больше не будет просить вежливо".

"Кажется, что некоторые вещи Украина уже делает, но это не часть дипломатии г-на Кулебы, это часть действий военных, СБУ и ГУР", - отметил Камельчук.

Удары по российских НПЗ

Нардеп рассказал, что Украина делает соответствующие шаги, чтобы Россия чувствовала себя очень некомфортно, чтобы появлялись какие-то "хлопки" и каким-то образом там уничтожались НПЗ.

Он считает, что это сильно раздражает международных партнеров, поскольку влияет на цены на нефть, на прибыли компании, в которых они имеют 100% доли, и в которых они продолжают торговать с Россией.

Так, речь идет не только о дальних соседях, но и частично о европейских партнерах и американцах. Потому такие заявления звучали от советников министра США и других.

"Мы глубоко обеспокоены их пониманием этой страшной ситуации для российских НПЗ, поставляющих горючее армии РФ, но мне кажется их понимание присутствовало и раньше", — отметил Камельчук.

Он добавил, что здесь существуют абсолютно прямые зависимости, и мы видим, что целей удается достичь, поскольку Россия уже просит топливо у Казахстана.

Напомним, представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал Союз срочно поставить Украине больше средств ПВО, в том числе системы Patriot и боеприпасы.

Также мы писали, чтобы Украина смогла защитить свои территории и не допустить продвижения российских войск, ей нужны не только системы ПВО, но и оружие, которое поможет сдержать вражеское наступление.

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