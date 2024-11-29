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Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

29 ноября 2024 г. 12:42

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Для того чтобы поддерживать ветеранов, государство будет выводить экономику из тени и контролировать игорный бизнес. Также есть отдельные ветеранские программы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 29 ноября.

Как государство будет поддерживать ветеранов

Цымбалюк сказал, хотя некоторые ветеранские программы все же были учтены до второго чтения бюджета, но этой поддержки недостаточно. Также он заявил, что недостаточно поддерживают семьи ветеранов, переселенцев и другие социально уязвимые категории.

"Если говорить, где брать деньги на эти программы, мы четко указали где", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Цымбалюк заявил, что сейчас в стране растет количество мобилизованных и ветеранов, которых нужно обеспечивать, однако налогоплательщиков — становится меньше. Украине нужно перенимать опыт США.

Кроме того, недавно ветеран российско-украинской войны из Одессы Денис "Еврей" рассказал о мизерных выплатах после ранений. По его словам, только благодаря медийности ему удалось восстановить достойные компенсации.

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08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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