В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що зараз в країні зростає кількість мобілізованих і ветеранів, яких потрібно забезпечувати, однак платників податків — меншає. Україні потрібно переймати досвід США.

Про це Михайло Цимбалюк розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Виплати військовим

Цимбалюк наголосив, що Україні варто орієнтуватися на досвід США та Ізраїлю, де військові в пріоритеті, а економіка та соціальна сфера працюють на їх підтримку.

"Кількість тих, хто працює офіційно, сплачуючи податки, зменшується. Оце несправедливо. Тут має держава шукати шляхи — чи посилення податкового тиску дасть додатковий плюс, чи навпаки зажене економіку в тінь. Мені видається, що, на жаль, друге", — сказав нардеп.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чому іноді військовим затримують виплати. Загалом для цього є дві причини.

Також ми повідомляли, що в 2024 році військовослужбовці за певних умов отримують додатково до основного окладу по 30 тисяч гривень щомісяця. Відомо, хто з бійців у листопаді зможе заробити більше.