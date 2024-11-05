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В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

05 листопада 2024 р. 14:53

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13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

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Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що зараз в країні зростає кількість мобілізованих і ветеранів, яких потрібно забезпечувати, однак платників податків — меншає. Україні потрібно переймати досвід США.

Про це Михайло Цимбалюк розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Виплати військовим

Цимбалюк наголосив, що Україні варто орієнтуватися на досвід США та Ізраїлю, де військові в пріоритеті, а економіка та соціальна сфера працюють на їх підтримку.

"Кількість тих, хто працює офіційно, сплачуючи податки, зменшується. Оце несправедливо. Тут має держава шукати шляхи — чи посилення податкового тиску дасть додатковий плюс, чи навпаки зажене економіку в тінь. Мені видається, що, на жаль, друге", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чому іноді військовим затримують виплати. Загалом для цього є дві причини. 

Також ми повідомляли, що в 2024 році військовослужбовці за певних умов отримують додатково до основного окладу по 30 тисяч гривень щомісяця. Відомо, хто з бійців у листопаді зможе заробити більше.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:22 Виховательці, яка била дітей на Львівщині, винесли вирок

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13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

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