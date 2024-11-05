В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что сейчас в стране растет количество мобилизованных и ветеранов, которых нужно обеспечивать, однако налогоплательщиков — становится меньше. Украине нужно перенимать опыт США.

Об этом Михаил Цымбалюк рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Выплаты военным

Цымбалюк подчеркнул, что Украине следует ориентироваться на опыт США и Израиля, где военные в приоритете, а экономика и социальная сфера работают на их поддержку.

"Количество тех, кто работает официально, платя налоги, уменьшается. Это несправедливо. Здесь должно государство искать пути — или усиление налогового давления даст дополнительный плюс, или наоборот загонит экономику в тень. Мне кажется, что, к сожалению, второе", — сказал нардеп.

Напомним, недавно мы писали, почему иногда военным задерживают выплаты. В общем, для этого есть две причины.

Также мы сообщали, что в 2024 году военнослужащие при определенных условиях получают дополнительно к основному окладу по 30 тысяч гривен в месяц. Известно, кто из бойцов в ноябре сможет заработать больше.