Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Для того, аби підтримувати ветеранів, держава буде виводити економіку з тіні та контролюватиме гральний бізнес. Також є окремі ветеранські програми.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 29 листопада.

Як держава буде підтримувати ветеранів

Цимбалюк сказав, хоча деякі ветеранські програми все ж були враховані до другого читання бюджету, але цієї підтримки недостатньо. Також він заявив, що недостатньо підтримують родини ветеранів, переселенців та інші соціально вразливі категорії

"Якщо казати, де брати гроші на ці програми, — ми чітко вказали де", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк заявив, що зараз в країні зростає кількість мобілізованих і ветеранів, яких потрібно забезпечувати, однак платників податків — меншає. Україні потрібно переймати досвід США.

Крім того, нещодавно ветеран російсько-української війни з Одеси Денис "Єврей" розповів про мізерні виплати після поранень. За його словами, тільки завдяки медійності йому вдалося відновити достойні компенсації.