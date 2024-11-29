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Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

29 листопада 2024 р. 12:42

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13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

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12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

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08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

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08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

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17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

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Для того, аби підтримувати ветеранів, держава буде виводити економіку з тіні та контролюватиме гральний бізнес. Також є окремі ветеранські програми.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 29 листопада. 

Як держава буде підтримувати ветеранів

Цимбалюк сказав, хоча деякі ветеранські програми все ж були враховані до другого читання бюджету, але цієї підтримки недостатньо. Також він заявив, що недостатньо підтримують родини ветеранів, переселенців та інші соціально вразливі категорії

"Якщо казати, де брати гроші на ці програми, — ми чітко вказали де", — наголосив нардеп. 

Нагадаємо, раніше Цимбалюк заявив, що зараз в країні зростає кількість мобілізованих і ветеранів, яких потрібно забезпечувати, однак платників податків — меншає. Україні потрібно переймати досвід США.

Крім того, нещодавно ветеран російсько-української війни з Одеси Денис "Єврей" розповів про мізерні виплати після поранень. За його словами, тільки завдяки медійності йому вдалося відновити достойні компенсації. 

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13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

13:21 У Харкові ліквідували агентуру РФ з ексберкутівцями — подробиці

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13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

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13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
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21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

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