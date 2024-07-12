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Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

Експомічниця Залужного пригадала, як він реагував на загибелі військових

12 июля 2024 г. 11:00

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Колишня помічниця і головна комунікаційниця ексголовнокомандувача Збройних сил України Володимира Залужного Людмила Долгоновська розповіла в інтерв'ю подробиці своєї роботи. Зокрема, вона поділилася тими моментами, як головком реагував на смерті військових на фронті.

Про це Долгоновська сказала в інтерв'ю для Youtube-каналу "Є питання".

Прощання Залужного із загиблими захисниками

"Знову ж таки в чому свідком я була і про це тяжко згадувати — це загибель Олександра Махова навесні 2022 року. Коли я вранці приїхала на службу і побачила Валерія Федоровича, то без слів зрозуміла, що він так само про це думає", — розповіла Долгоновська.

За її словами, тоді Залужний поділився, як він писав воїну: "Саша, твоє завдання вижити". Вона здивувалася тому, що головком знаходив час особисто листуватися й підтримувати своїх підлеглих.

"І на ньому обличчя не було, видно було це переживання, я це добре пам'ятаю. Але це не тільки про тих, кого ми особисто знали", — сказала колишня комунікаційниця Залужного.

Вона зазначила, що раніше створювалися маленькі медіагрупи, які збирали хроніки війни й була портретна історія, яку робив її загиблий колега Арсен Федосенко. Поки Долгоновська обробляла фото перед публікацією, то виявилося, що кількох воїнів 95-ї бригади вже немає в живих.

"Кількох військових молодих, дуже красивих хлопців немає в живих. Я коли відбирала, то казала про це Залужному — він захитав головою й важко видихнув, відчувалося що він це пропускає крізь себе. Я не уявляю, як це він це проживав, бо з одного боку ти знаєш такі окремі історії, а з іншого боку ти дивився на це в масштабах тисяч", — зауважила вона.

Долгоновська наголосила, що це велика відповідальність дивитися, скільки армії треба зброї та озброєння, аби бійці вижили. Й особливо важко, коли ти про це просиш, а тобі не видають.

Раніше ми писали, чи буди вихідні в Залужного та як він відпочивав від роботи.

Крім того, стало відомо, хто вів сторінки колишнього головкома у соцмережах та писав дописи.

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