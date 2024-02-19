Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Известный польский политолог и журналист Марек Сиерант заявил, что блокада границы будет иметь негативные последствия для самой Польши. По его мнению, в протестах присутсвует политический аспект, над которым работала, в частности, партия "Конфедерация".

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Каковы последствия блокады границы

"Мне это не нравится. Я не первый раз говорю в Польше достаточно не популярную вещь, что это обернется против Польши рано или поздно", — сказал Сиерант, говоря о последствиях блокады.

Он считает, что протестующие имеют право на свое мнение. Однако во всех этих настроениях присутствует и политический аспект.

"Над этим работали некоторые политические партии, в частности, "Конфедерация". То есть имеем бездействие предыдущей власти, а те, кто баллотируется в апреле не хотят делать разных движений, чтобы не проиграть", — добавил журналист.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. Поэтому бюджет нашего государства может понести серьезные убытки, если блокаду границы не остановят.