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Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

19 февраля 2024 г. 15:30

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15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

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15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Text

14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

Text

13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

Text

13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

Text

12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

Text

10:25 Игнат рассказал, когда Украина получит первые истребители F-16

Text

09:35 Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Text

08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

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Известный польский политолог и журналист Марек Сиерант заявил, что блокада границы будет иметь негативные последствия для самой Польши. По его мнению, в протестах присутсвует политический аспект, над которым работала, в частности, партия "Конфедерация".

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Каковы последствия блокады границы

"Мне это не нравится. Я не первый раз говорю в Польше достаточно не популярную вещь, что это обернется против Польши рано или поздно", — сказал Сиерант, говоря о последствиях блокады.

Он считает, что протестующие имеют право на свое мнение. Однако во всех этих настроениях присутствует и политический аспект.

"Над этим работали некоторые политические партии, в частности, "Конфедерация". То есть имеем бездействие предыдущей власти, а те, кто баллотируется в апреле не хотят делать разных движений, чтобы не проиграть", — добавил журналист.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. Поэтому бюджет нашего государства может понести серьезные убытки, если блокаду границы не остановят.

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15:50 Бойцы 47-й ОМБр вышли из Авдеевского коксохима без потерь

15:45 Врачи провели сверхсложную операцию маленькому одесситу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

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