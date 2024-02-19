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Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

19 лютого 2024 р. 15:30

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15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

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15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

Text

10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

Text

09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Text

08:11 Вихід ЗСУ з Авдіївки та затягування допомоги для України — ефір Новини.LIVE

18 лютого 2024
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Відомий польський політолог і журналіст Марек Сієрант заявив, що блокада кордону матиме негативні наслідки для самої ж Польщі. На його думку, в протестах присутній політичний аспект, над яким працювала, зокрема, партія "Конфедерація". 

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Якими будуть наслідки блокади кордону

"Мені це не подобається. Я не перший раз говорю в Польщі досить не популярну річ, що це оберенеться проти Польщі рано чи пізно", — сказав Сієрант, говорячи про наслідки блокади. 

Він вважає, що протестувальники мають право на свою думку. Однак, у всіх цих настроях присутній і політичний аспект. 

"Над цим працювали деякі політичні партії, зокрема, "Конфедерація". Тобто маємо бездіяльність попередньої влади, а ті, що балотуватимуться в квітні не хочуть робити різних рухів, щоб не програти", — додав журналіст.  

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на кордоні з Україною.  Через це бюджет нашої держави може зазнати серйозних збитків, якщо блокаду кордону не зупинять. 

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15:40 Марсель очолить тренер, "ганебно" звільнений із останнього місця роботи

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15:29 Український прикордонник розповів, як окупант заблукав в Авдіївці

15:20 Був Хабаровськ, а став Маріуполем —  в УДП перейменували судна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:07 В ОП назвали спосіб, як допомогти Україні перемогти Росію

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:25 Ігнат розповів, коли Україна отримає перші винищувачі F-16

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