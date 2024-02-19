Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

Відомий польський політолог і журналіст Марек Сієрант заявив, що блокада кордону матиме негативні наслідки для самої ж Польщі. На його думку, в протестах присутній політичний аспект, над яким працювала, зокрема, партія "Конфедерація".

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Якими будуть наслідки блокади кордону

"Мені це не подобається. Я не перший раз говорю в Польщі досить не популярну річ, що це оберенеться проти Польщі рано чи пізно", — сказав Сієрант, говорячи про наслідки блокади.

Він вважає, що протестувальники мають право на свою думку. Однак, у всіх цих настроях присутній і політичний аспект.

"Над цим працювали деякі політичні партії, зокрема, "Конфедерація". Тобто маємо бездіяльність попередньої влади, а ті, що балотуватимуться в квітні не хочуть робити різних рухів, щоб не програти", — додав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на кордоні з Україною. Через це бюджет нашої держави може зазнати серйозних збитків, якщо блокаду кордону не зупинять.