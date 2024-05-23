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В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

23 мая 2024 г. 21:15

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21:15 В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

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21:15 В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

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18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

Text

18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

Text

14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

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11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Конгрессмены США обратились к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение использовать американское оружие против России. А украинцы провели в США акцию в поддержку Free Azov.

Об этом специальный корреспондент Ульяна Бойчук рассказала в эфире Вечір.LIVE в четверг, 23 мая.

Главные события в США

Корреспондентка рассказала в прямом эфире из Вашингтона о следующих событиях:

  • Группа республиканцев и демократов призвала администрацию Байдена увеличить количество украинских пилотов, которые проходят обучение на истребителях F-16.
  • Делегация из Кении посетила Белый дом.
  • Активисты организовали акцию в поддержку пленных защитников Мариуполя.
  • Избирательная гонка в США.
  • Начался тур "Культурного десанта" с целью благодарности американскому народу за поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с поддержкой идеи предоставления Украине разрешения на ведение войны "так, как она считает нужным", в ответ на просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

Напомним, ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

Кроме того, другие политические ветви власти в США также призвали предоставить Украине право атаковать западным оружием территорию страны-агрессора РФ.

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21:22 В Одессе умер ребенок, пострадавший во время атаки РФ 29 апреля

21:15 Средняя зарплата в Украине за год выросла на 2 тысячи гривен — данные ПФУ

20:52 Завтра в некоторых регионах будут дожди с грозами — прогноз погоды от Укргидрометцентра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:45 Повестки на работе — как будут штрафовать предприятия за нарушение правил мобилизации

20:42 Зеленский обсудил участие в Глобальном саммите мира с лидерами государств

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18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

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13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

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