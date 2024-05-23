В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

Конгрессмены США обратились к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение использовать американское оружие против России. А украинцы провели в США акцию в поддержку Free Azov.

Об этом специальный корреспондент Ульяна Бойчук рассказала в эфире Вечір.LIVE в четверг, 23 мая.

Главные события в США

Корреспондентка рассказала в прямом эфире из Вашингтона о следующих событиях:

Группа республиканцев и демократов призвала администрацию Байдена увеличить количество украинских пилотов, которые проходят обучение на истребителях F-16.

Делегация из Кении посетила Белый дом.

Активисты организовали акцию в поддержку пленных защитников Мариуполя.

Избирательная гонка в США.

Начался тур "Культурного десанта" с целью благодарности американскому народу за поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с поддержкой идеи предоставления Украине разрешения на ведение войны "так, как она считает нужным", в ответ на просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

Напомним, ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

Кроме того, другие политические ветви власти в США также призвали предоставить Украине право атаковать западным оружием территорию страны-агрессора РФ.