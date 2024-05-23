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Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

23 травня 2024 р. 14:24

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

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08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

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08:00 Удари по РФ західною зброєю та збагачення ексзаступника керівника ОП — ефір Новини.LIVE

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон чітко зрозумів, що Україна має себе захистити. Саме тому він підтримав ідею, щоб ЗСУ мали можливість бити західною зброєю по території Росії.

Про це політолог Дмитро Васильєв заявив в ефірі Новини.LIVE у четвер, 23 травня.

Коментарі Джонсона та реакція українських експертів

В ефірі політолог Васильєв звернув увагу на те, що Джонсон зробивши таку заяву, став уже майже "Джонсонюком", порівнюючи політика із колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який дуже підтримував Україну.

Таким висловом експерт підкреслив, що американські політики з часом нарешті розуміють, "хто така Росія", як і розуміють, що Україна має повне право захищатися та завдавати ударів по території ворога, який постійно атакує.

"Це що зараз робить Джо Байден — це катастрофа. Насправді американська політика цих двох з половиною років війни — це катастрофа, тому що війну можна було завершити ще рік тому, або і раніше, це якщо у нас була б достатня кількість зброї, якщо був би дозвіл бити по російській території і ніхто би не боявся ніякої ескалації. Тому, позиція дуже правильна", — сказав Васильєв про заяви Джонсона. 

Також він підкреслив, що якщо такий високопосадовець, як Джонсон, дозволяє собі подібні вислови, то рішення на офіційному рівні у Вашингтоні уже прийняте. 

Раніше повідомлялось, що Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із підтримкою ідеї надання Україні дозволу на ведення війни "так, як вона вважає за потрібне", у відповідь на прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії. 

Нагадаємо, раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії

Крім того, інші політичні гілки влади у США також закликали надати Україні право атакувати західною зброєю територію країни-агресора РФ

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15:00 Герої сьогодні, хто вони — думки одеситів

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

14:50 Стало відомо, у скільки обійшлася розробка застосунку "Резерв+" та хто профінансував роботу

Ексклюзив

14:49 Росіяни знищили друкарню у Харкові — деталі від рятувальників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:43 На Харківщині прикордонники вкотре нанесли удар по позиціях окупантів — відео

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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