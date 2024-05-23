Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ arrow
Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

23 мая 2024 г. 14:24

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

Text

08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

Text

07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

22 мая 2024
Text

23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

Text

22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

Text

08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

Text

07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

22 мая 2024
Text

23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

Text

22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ясно понял, что Украина должна себя защитить. Именно поэтому он поддержал идею, чтобы ВСУ имели возможность бить западным оружием по территории России.

Об этом политолог Дмитрий Васильев заявил в эфире Новости.LIVE в четверг, 23 мая.

Комментарии Джонсона и реакция украинских экспертов

В эфире политолог Васильев обратил внимание на то, что Джонсон, сделав такое заявление, стал уже почти "Джонсонюком", сравнивая политика с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который очень поддерживал Украину.

Таким выражением эксперт подчеркнул, что американские политики со временем наконец понимают, "кто такая Россия", как и понимают, что Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по территории постоянно атакующего врага.

"Это что сейчас делает Джо Байден — это катастрофа. На самом деле американская политика этих двух с половиной лет войны — это катастрофа, потому что войну можно было завершить еще год назад, или раньше, это если у нас было бы достаточное количество оружия, если бы был бы разрешение бить по российской территории и никто бы не боялся никакой эскалации. Поэтому, позиция очень правильная", — сказал Васильев о заявлениях Джонсона.

Также он подчеркнул, что если такое высокопоставленное должностное лицо, как Джонсон, позволяет себе подобные высказывания, то решение на официальном уровне в Вашингтоне уже принято.

Ранее сообщалось, что Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с поддержкой идеи предоставления Украине разрешения на ведение войны "так, как она считает нужным", в ответ на просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

Напомним, ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России .

Кроме того, другие политические ветви власти в США также призвали предоставить Украине право атаковать западным оружием территорию страны-агрессора РФ .

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:32 Массированный ракетный удар по Харькову — в ОВА показали последствия обстрела

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

14:24 Из Дії убрали услуги сервисных центров МВД — что нужно знать водителям

14:20 В Одессе планируют масштабный ремонт лифтов — сколько выделили денег

14:13 В ГУР предупредили о новых российских фейках в июле, которые связаны со сбитием Ил-76

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

14:08 Демченко предупредил о рисках у границы с РФ в Сумской области

14:04 Внезапно выбежал на пути — во Львове мужчина попал под поезд

14:04 В Харькове снова слышны взрывы

13:50 Бизнес в ЕС и три зарплаты — экс-председатель Одесской РВА Крук опубликовал декларацию

14:32 Массированный ракетный удар по Харькову — в ОВА показали последствия обстрела

14:24 Из Дії убрали услуги сервисных центров МВД — что нужно знать водителям

14:20 В Одессе планируют масштабный ремонт лифтов — сколько выделили денег

14:13 В ГУР предупредили о новых российских фейках в июле, которые связаны со сбитием Ил-76

14:08 Демченко предупредил о рисках у границы с РФ в Сумской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:04 Внезапно выбежал на пути — во Львове мужчина попал под поезд

14:04 В Харькове снова слышны взрывы

13:50 Бизнес в ЕС и три зарплаты — экс-председатель Одесской РВА Крук опубликовал декларацию

13:49 Зарплата в 60 тыс. грн — где ищут работников на производство мороженого

13:40 Британия объявила об отправке Украине нового пакета помощи на сумму более 190 млн долл

05:57 От "Азовстали" до Крынок — как воюет морская пехота

22 мая 2024
Эксклюзив

19:00 Отдых в Одессе — стоимость жилья и развлечений

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько вы заработаете за 1 кг цветных металлов в конце мая

05:56 YPR-765 — нидерландские бронемашины, спасающие жизнь украинским военным

21 мая 2024
Эксклюзив

19:02 Что будет со светом в ближайшее время, – интервью с депутаткой ВР

16:30 Обновление документов призывника — как одесситам стать на учет в ЦПАУ

15:09 Украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета — что говорят операторы

11:39 Microsoft представила новый компьютер с искусственным интеллектом — сколько он стоит

06:40 Цены на алюминий в конце мая — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:36 Почему без освобождения Крыма Украина не выстоит — большое интервью Рефата Чубарова

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

Text

08:00 Удары по РФ западным оружием и обогащение экс-заместителя руководителя ОП — эфир Новини.LIVE

Text

07:58 Дни украинского кино и визит ученых из университета Каразина — главные новости из Германии

22 мая 2024
Text

23:45 Эксперт раскритиковал Безуглую за комментарии относительно военных

Text

22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая