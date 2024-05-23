Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ясно понял, что Украина должна себя защитить. Именно поэтому он поддержал идею, чтобы ВСУ имели возможность бить западным оружием по территории России.

Об этом политолог Дмитрий Васильев заявил в эфире Новости.LIVE в четверг, 23 мая.

Комментарии Джонсона и реакция украинских экспертов

В эфире политолог Васильев обратил внимание на то, что Джонсон, сделав такое заявление, стал уже почти "Джонсонюком", сравнивая политика с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который очень поддерживал Украину.

Таким выражением эксперт подчеркнул, что американские политики со временем наконец понимают, "кто такая Россия", как и понимают, что Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по территории постоянно атакующего врага.

"Это что сейчас делает Джо Байден — это катастрофа. На самом деле американская политика этих двух с половиной лет войны — это катастрофа, потому что войну можно было завершить еще год назад, или раньше, это если у нас было бы достаточное количество оружия, если бы был бы разрешение бить по российской территории и никто бы не боялся никакой эскалации. Поэтому, позиция очень правильная", — сказал Васильев о заявлениях Джонсона.

Также он подчеркнул, что если такое высокопоставленное должностное лицо, как Джонсон, позволяет себе подобные высказывания, то решение на официальном уровне в Вашингтоне уже принято.

Ранее сообщалось, что Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с поддержкой идеи предоставления Украине разрешения на ведение войны "так, как она считает нужным", в ответ на просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

Напомним, ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России .

Кроме того, другие политические ветви власти в США также призвали предоставить Украине право атаковать западным оружием территорию страны-агрессора РФ .