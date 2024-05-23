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У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

23 травня 2024 р. 21:15

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21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

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18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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Конгресмени США звернулися до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл використовувати американську зброю проти Росії. А українці провели у США акцію на підтримку "Free Azov".

Про це спеціальний кореспондент Уляна Бойчук розповіла в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 23 травня.

Головні події у США

Кореспондентка розповіла в прямому ефірі з Вашингтона про такі події:

  • Група республіканців та демократів закликала адміністрацію Байдена збільшити кількість українських пілотів, які проходять навчання на винищувачах F-16.
  • Делегація з Кенії відвідала Білий дім.
  • Активісти організували акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя.
  • Виборчі перегони у США.
  • Розпочався тур "Культурного десанту" з метою подяки американському народу за підтримку України.

Раніше повідомлялось, що спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із підтримкою ідеї надання Україні дозволу на ведення війни "так, як вона вважає за потрібне", у відповідь на прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії. 

Нагадаємо, раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії

Крім того, інші політичні гілки влади у США також закликали надати Україні право атакувати західною зброєю територію країни-агресора РФ

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20:45 Повістки на роботі — як штрафуватимуть підприємства за порушення правил мобілізації

20:42 Зеленський обговорив участь у Глобальному саміті миру з лідерами держав

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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