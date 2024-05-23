У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Конгресмени США звернулися до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл використовувати американську зброю проти Росії. А українці провели у США акцію на підтримку "Free Azov".

Про це спеціальний кореспондент Уляна Бойчук розповіла в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 23 травня.

Головні події у США

Кореспондентка розповіла в прямому ефірі з Вашингтона про такі події:

Група республіканців та демократів закликала адміністрацію Байдена збільшити кількість українських пілотів, які проходять навчання на винищувачах F-16.

Делегація з Кенії відвідала Білий дім.

Активісти організували акцію на підтримку полонених захисників Маріуполя.

Виборчі перегони у США.

Розпочався тур "Культурного десанту" з метою подяки американському народу за підтримку України.

Раніше повідомлялось, що спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із підтримкою ідеї надання Україні дозволу на ведення війни "так, як вона вважає за потрібне", у відповідь на прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.

Нагадаємо, раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії.

Крім того, інші політичні гілки влади у США також закликали надати Україні право атакувати західною зброєю територію країни-агресора РФ.