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Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

20 мая 2024 г. 16:33

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16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Text

15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Text

12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

Text

12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

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Нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Соболев объяснил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского легитимны. В этой связи глава государства будет исполнять обязанности до избрания преемника. То же касается и Верховной Рады, а также местных органов самоуправления.

Свое мнение Соболев выразил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая.

Полномочия президента легитимны

"Некоторые ссылаются на исполнение обязанностей президента главой ВР, но этот перечень является исключительным и не подпадает под сегодняшнюю ситуацию", — пояснил нардеп.

Он также добавил, что на сегодняшний день невозможно провести выборы в Украине.

"Проблема состоит в том, что никто не может гарантировать голосование для граждан, находящихся за границей и имеющих избирательное право, равно как и для защитников, находящихся на передовой", — отметил Соболев.

Ранее мы сообщали, что полномочия депутатов Верховной Рады IX созыва уже завершились. Но Конституция четко определяет, когда нельзя проводить очередные выборы.

Также мы писали, что по словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука Зеленский останется на своем посту после 20 мая, когда завершится его президентский срок.

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17:00 Отдых во время войны — стало известно, где проведут свои отпуска 2024 года одесситы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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