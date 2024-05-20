Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Соболев объяснил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского легитимны. В этой связи глава государства будет исполнять обязанности до избрания преемника. То же касается и Верховной Рады, а также местных органов самоуправления.

Свое мнение Соболев выразил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая.

Полномочия президента легитимны

"Некоторые ссылаются на исполнение обязанностей президента главой ВР, но этот перечень является исключительным и не подпадает под сегодняшнюю ситуацию", — пояснил нардеп.

Он также добавил, что на сегодняшний день невозможно провести выборы в Украине.

"Проблема состоит в том, что никто не может гарантировать голосование для граждан, находящихся за границей и имеющих избирательное право, равно как и для защитников, находящихся на передовой", — отметил Соболев.

Ранее мы сообщали, что полномочия депутатов Верховной Рады IX созыва уже завершились. Но Конституция четко определяет, когда нельзя проводить очередные выборы.

Также мы писали, что по словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука Зеленский останется на своем посту после 20 мая, когда завершится его президентский срок.