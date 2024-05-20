Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

Повноваження депутатів Верховної Ради IX скликання вже завершились. Але Конституція чітко визначає, коли не можна проводити чергові вибори.

Про це депутат від партії "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 20 травня.

Чому депутати втратили свої повноваження і чому працюють і надалі

Нардеп Соболєв зазначив, що депутати, які зараз працюють у Верховній Раді мали б уже скласти свої повноваження. Але працюють вони і надалі через чітко прописані у Конституції закони та порядок проведення виборів.

"У нас повноваження не п'ять років, а лише, виходячи з того, як іде відлік часу і відповідно стаття Конституції визначає можливість проведення виборів і тому термін повноважень цієї Верховно Ради був перший, якщо брати об'єктивно, ніж термін п'яти років", — сказав Соболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зарплати депутатів Верховної Ради збільшаться у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму.

Також повідомлялось, що нардепи за минулий рік отримали "шалені" гроші за свою роботу у Раді.