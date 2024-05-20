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Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

20 травня 2024 р. 12:52

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12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

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10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

Text

08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
Text

12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

Text

10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

18 травня 2024
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22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

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Повноваження депутатів Верховної Ради IX скликання вже завершились. Але Конституція чітко визначає, коли не можна проводити чергові вибори.

Про це депутат від партії "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 20 травня. 

Чому депутати втратили свої повноваження і чому працюють і надалі

Нардеп Соболєв зазначив, що депутати, які зараз працюють у Верховній Раді мали б уже скласти свої повноваження. Але працюють вони і надалі через чітко прописані у Конституції закони та порядок проведення виборів.

https://t.me/novynylive/105517

"У нас повноваження не п'ять років, а лише, виходячи з того, як іде відлік часу і відповідно стаття Конституції визначає можливість проведення виборів і тому термін повноважень цієї Верховно Ради був перший, якщо брати об'єктивно, ніж термін п'яти років", — сказав Соболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зарплати депутатів Верховної Ради збільшаться у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. 

Також повідомлялось, що нардепи за минулий рік отримали "шалені" гроші за свою роботу у Раді. 

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13:45 Підтоплення і гори сміття — чи може провалитися Поштова площа у Києві

13:36 У Луганську лунали вибухи — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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