Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

Полномочия депутатов Верховной Рады IX созыва уже завершились. Но Конституция четко определяет, когда нельзя проводить очередные выборы.

Об этом депутат от партии "Батькивщина" Сергей Соболев заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая.

Почему депутаты потеряли свои полномочия и почему работают и дальше

Нардеп Соболев отметил, что депутаты, которые сейчас работают в Верховной Раде, должны уже сложить свои полномочия. Но работают они и дальше через четко прописанные в Конституции законы и порядок проведения выборов.

"У нас полномочия не пять лет, а только исходя из того, как идет отсчет времени и соответственно статья Конституции определяет возможность проведения выборов и поэтому срок полномочий этой Верховной Рады был первым, если брать объективно, чем срок пяти лет", — сказал Соболев.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплаты депутатов Верховной Рады увеличатся в связи с повышением прожиточного минимума.

Также сообщалось, что нардепы за прошлый год получили "безумные" деньги за свою работу в Раде.