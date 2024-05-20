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Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

20 мая 2024 г. 12:52

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10:00 Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

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08:00 Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

19 мая 2024
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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

Text

10:18 Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

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22:27 Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

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14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

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Полномочия депутатов Верховной Рады IX созыва уже завершились. Но Конституция четко определяет, когда нельзя проводить очередные выборы.

Об этом депутат от партии "Батькивщина" Сергей Соболев заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая.

Почему депутаты потеряли свои полномочия и почему работают и дальше

Нардеп Соболев отметил, что депутаты, которые сейчас работают в Верховной Раде, должны уже сложить свои полномочия. Но работают они и дальше через четко прописанные в Конституции законы и порядок проведения выборов.

https://t.me/novynylive/105517

"У нас полномочия не пять лет, а только исходя из того, как идет отсчет времени и соответственно статья Конституции определяет возможность проведения выборов и поэтому срок полномочий этой Верховной Рады был первым, если брать объективно, чем срок пяти лет", — сказал Соболев.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплаты депутатов Верховной Рады увеличатся в связи с повышением прожиточного минимума.

Также сообщалось, что нардепы за прошлый год получили "безумные" деньги за свою работу в Раде.

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