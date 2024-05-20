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Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

20 травня 2024 р. 16:33

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

Text

12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

Text

10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
Text

12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

Text

10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

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Нардеп від партії "Батьківщина" Сергій Соболєв пояснив, що повноваження президента України Володимира Зеленського легітимні. У зв'язку з цим глава держави виконуватиме обов'язки до обрання наступника. Те саме стосується і Верховної Ради, а також місцевих органів  самоврядування.

Свою думку Соболєв висловив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 20 травня.

Повноваження президента легітимні

"Дехто посилається на виконання обов'язків президента головою ВР, але цей перелік є винятковим і не підпадає під сьогоднішню ситуацію", — пояснив нардеп.

Він також додав, що на сьогоднішній день неможливо провести жодні вибори в Україні.

"Проблема полягає в тому, що ніхто не може гарантувати голосування для громадян, які перебувають за кордоном і мають виборче право, так само як і для захисників, що перебувають на передовій", — зазначив Соболєв.

Раніше ми повідомляли, що повноваження депутатів Верховної Ради IX скликання вже завершились. Але Конституція чітко визначає, коли не можна проводити чергові вибори.

Також ми писали, що за словами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука Зеленський залишиться на своїй посаді після 20 травня, коли завершиться його президентський термін.

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