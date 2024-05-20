Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE стали политолог Игорь Рейтерович; член Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, депутат от ''Слуги народа'' Галина Янченко; член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир. Они обсудят актуальные события, которые сейчас происходят в нашей стране и высказывают свои мнения по поводу их дальнейшего развития.

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О чем эфир

Вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко приглашенные эксперты обсудят нынешнюю ситуацию в Украине. А также поговорят о ходе войны, связанных с ней экономических вызовах и вопросах организации государственного управления, в частности на местах.

Напомним, одесский адвокат Алексей Шалару рассказал о новых штрафах за неявку в территориальный центр комплектования. Он сообщил, с чем придется попрощаться украинцам с 18 мая.

Также 17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в отношении штрафов для уклонистов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.