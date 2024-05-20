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Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

20 мая 2024 г. 17:50

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

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15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

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10:00 Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

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08:00 Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

19 мая 2024
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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Text

15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

Text

12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

Text

10:00 Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

Гостями студии Вечір.LIVE стали политолог Игорь Рейтерович; член Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию, депутат от ''Слуги народа'' Галина Янченко; член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир. Они обсудят актуальные события, которые сейчас происходят в нашей стране и высказывают свои мнения по поводу их дальнейшего развития.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко приглашенные эксперты обсудят нынешнюю ситуацию в Украине. А также поговорят о ходе войны, связанных с ней экономических вызовах и вопросах организации государственного управления, в частности на местах.

Напомним, одесский адвокат Алексей Шалару рассказал о новых штрафах за неявку в территориальный центр комплектования. Он сообщил, с чем придется попрощаться украинцам с 18 мая.

Также 17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в отношении штрафов для уклонистов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.

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18:39 Над Сумщиной заметили вражескую ракету — куда она летит

18:30 Завтра часть центральных улиц будет без воды — кому из одесситов нужно подготовиться

18:25 В Винницкой области муж с женой держали три нарколаборатории

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:19 Масштабная воздушная тревога в Украине — какая опасность

18:18 В ЕС отреагировали на заявление еврокомиссара о "солидарности ЕС" после гибели президента Ирана

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

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