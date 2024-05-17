Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE у п'ятницю, 17 травня, стали політолог Петро Олещук, політичний аналітик Олександр Кочетков, політолог Дмитро Васильєв, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019) Вадим Черниш та колишній заступник міністра юстиції Грузії Георгій Вашадзе. Зокрема, вони обговорять заморожені активи Росії, зброю від Сполучених Штатів Америки та обстріли України.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості студії поговорять також про обстріли території Росії, реакцію ООН на обстріли Херсона й Харківщини, першу конвенцію щодо штучного інтелекту, спроби незаконного перетину кордону, закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку та багато іншого.

Нагадаємо, у Німеччині наразі заморожено російські активи на суму 3,95 мільярда євро. Ця сума включає активи приватних осіб та компаній, які стали об'єктом санкцій після нападу Росії на Україну, а також закордонні активи російського центрального банку.

Також 17 травня у річці Тиса знову виявили тіло людини. Йдеться про чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.