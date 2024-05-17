Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE arrow
Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

17 травня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

Text

14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

Text

14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

Text

14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

12:46Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

Text

10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

17:50 Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

Text

14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

Text

14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

Text

14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

Text

10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE у п'ятницю, 17 травня, стали політолог Петро Олещук, політичний аналітик Олександр Кочетков, політолог Дмитро Васильєв, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019) Вадим Черниш та колишній заступник міністра юстиції Грузії Георгій Вашадзе. Зокрема, вони обговорять заморожені активи Росії, зброю від Сполучених Штатів Америки та обстріли України.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості студії поговорять також про обстріли території Росії, реакцію ООН на обстріли Херсона й Харківщини, першу конвенцію щодо штучного інтелекту, спроби незаконного перетину кордону, закон про підвищення штрафів за порушення військового обліку та багато іншого.

Нагадаємо, у Німеччині наразі заморожено російські активи на суму 3,95 мільярда євро. Ця сума включає активи приватних осіб та компаній, які стали об'єктом санкцій після нападу Росії на Україну, а також закордонні активи російського центрального банку.

Також 17 травня у річці Тиса знову виявили тіло людини. Йдеться про чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:00 США намагаються пом'якшити заборону на російські алмази — країни ЄС проти

18:57 Що про депортацію чоловіків з країн ЄС думають львів'яни — опитування

18:56 З бюджету Києва виділять кошти на придбання 1000 путівок для дітей в "Артек"

18:48 Гороховський закликав збільшити бронювання деяких співробітників — про яких фахівців йдеться

18:41 В Одесі пролунав потужний вибух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 На асфальт між одеськими селами витратять майже 50 мільйонів — Prozorro

18:32 У Харкові після обстрілу 25 поранених, — Терехов

18:31 У Каневі на знайомство до міськради запросили начальника ТЦК, який роздав повістки депутатам

18:25 Окупанти пробували наступати у двох районах Харківщини, — Генштаб

18:13 Знесення храму УПЦ МП у центрі Києва — що про це думають люди

19:00 США намагаються пом'якшити заборону на російські алмази — країни ЄС проти

18:57 Що про депортацію чоловіків з країн ЄС думають львів'яни — опитування

18:56 З бюджету Києва виділять кошти на придбання 1000 путівок для дітей в "Артек"

18:48 Гороховський закликав збільшити бронювання деяких співробітників — про яких фахівців йдеться

18:41 В Одесі пролунав потужний вибух

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 На асфальт між одеськими селами витратять майже 50 мільйонів — Prozorro

18:32 У Харкові після обстрілу 25 поранених, — Терехов

18:31 У Каневі на знайомство до міськради запросили начальника ТЦК, який роздав повістки депутатам

18:25 Окупанти пробували наступати у двох районах Харківщини, — Генштаб

18:13 Знесення храму УПЦ МП у центрі Києва — що про це думають люди

19:00 США намагаються пом'якшити заборону на російські алмази — країни ЄС проти

17:41 МіГ-31 — чим знамениті літаки, знищені ЗСУ на аеродромі Бельбек

Ексклюзив

16:30 Нові штрафи за неявку в ТЦК — з чим доведеться попрощатися українцям

12:31 Економічний спад у Китаї — чому потужна промисловість країни не допоможе подолати кризу

Ексклюзив

06:31 "Ряжені" ТЦК — нові схеми шахрайства в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:57 "Зоопарк-1" — що відомо про унікальний розвідкомплекс РФ, знищений на Донбасі

16 травня 2024

15:30 Історія одеської вишиванки — звідки взялася та як пережила СРСР

06:30 Катери та кораблі — як Захід посилює Україну на морі

15 травня 2024

17:15 Допомагають навіть звірі — як одеські прикордонники затримують ухилянтів

16:42 Raiffeisen Bank може потрапити під санкції США — у чому причина

Text

17:50 Заморожені активи РФ, зброя від США та обстріли України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

Text

14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

Text

14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

Text

14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

Text

10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

Text

08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

16 травня 2024
Text

23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

Text

17:50 Зеленський у Харкові та зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним — ефір Вечір.LIVE