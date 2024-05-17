Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE в пятницу, 17 мая, стали политолог Петр Олещук, политический аналитик Александр Кочетков, политолог Дмитрий Васильев, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019) Вадим Черныш и бывший заместитель министра юстиции Грузии Георгий Вашадзе. В частности, они обсудят замороженные активы России, оружие от Соединенных Штатов Америки и обстрелы Украины.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости студии поговорят также об обстрелах территории России, реакции ООН на обстрелы Херсона и Харьковщины, первой конвенции по искусственному интеллекту, попытках незаконного пересечения границы, законе о повышении штрафов за нарушение воинского учета и многом другом.

Напомним, в Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро. Эта сумма включает активы частных лиц и компаний, ставших объектом санкций после нападения России на Украину, а также зарубежные активы российского центрального банка.

Также 17 мая в реке Тиса снова обнаружили тело человека. Речь идет о мужчине с признаками длительного пребывания в воде.