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Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

17 мая 2024 г. 17:50

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17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

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14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

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14:47 В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

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14:22 Что не так с бронированием электриков и специалистов связи — нардеп указал на проблему

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Эксклюзив

12:46Главные новости недели из Соединенных Штатов

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10:52 Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

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08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
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23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

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17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

Text

14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

Text

14:47 В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

Text

14:22 Что не так с бронированием электриков и специалистов связи — нардеп указал на проблему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

12:46 Главные новости недели из Соединенных Штатов

Text

10:52 Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

Text

08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
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23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

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17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Гостями студии Вечір.LIVE в пятницу, 17 мая, стали политолог Петр Олещук, политический аналитик Александр Кочетков, политолог Дмитрий Васильев, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019) Вадим Черныш и бывший заместитель министра юстиции Грузии Георгий Вашадзе. В частности, они обсудят замороженные активы России, оружие от Соединенных Штатов Америки и обстрелы Украины.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости студии поговорят также об обстрелах территории России, реакции ООН на обстрелы Херсона и Харьковщины, первой конвенции по искусственному интеллекту, попытках незаконного пересечения границы, законе о повышении штрафов за нарушение воинского учета и многом другом.

Напомним, в Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро. Эта сумма включает активы частных лиц и компаний, ставших объектом санкций после нападения России на Украину, а также зарубежные активы российского центрального банка.

Также 17 мая в реке Тиса снова обнаружили тело человека. Речь идет о мужчине с признаками длительного пребывания в воде.

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18:05 В Минюсте рассказали, сколько осужденных готовы мобилизоваться

18:02 Синегубов рассказал подробности строительства фортификационных линий на 1-2 линии фронта Харьковщины

17:50 Объединение национальностей — в Одессе запустили интерактивный веб-портал

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 Синегубов обновил данные о пострадавших в результате обстрела Харькова

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15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

Text

14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

Text

14:47 В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

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14:22 Что не так с бронированием электриков и специалистов связи — нардеп указал на проблему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:46 Главные новости недели из Соединенных Штатов

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10:52 Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

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08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

16 мая 2024
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23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

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17:50 Зеленский в Харькове и встреча Си Цзиньпина с Путиным — эфир Вечір.LIVE