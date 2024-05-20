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Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

20 травня 2024 р. 17:50

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

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12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

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10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

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08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
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12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

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10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

18 травня 2024
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22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

Text

15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

Text

12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

Text

12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

Text

08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
Text

12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

Text

10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

18 травня 2024
Text

22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

Гостями студії Вечір.LIVE стали політолог Ігор Рейтерович; член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, депутатка ''Слуги народу'' Галина Янченко; член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір. Вони обговорять актуальні події, які зараз відбуваються в нашій країні та висловлюють свої думки щодо їх подальшого розвитку.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко запрошені експерти обговорять теперішню ситуацію в Україні. Зокрема, поговорять про перебіг війни, пов'язані з нею економічні виклики та питання організації державного управління, зокрема на місцях.

Нагадаємо, одеський адвокат Олексій Шалару розповів про нові штрафи за неявку в територіальний центр комплектування. Він повідомив, з чим доведеться попрощатися українцям з 18 травня.

Також 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

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18:30 Завтра частина центральних вулиць буде без води — кому з одеситів треба підготуватись

18:25 На Вінниччині чоловік з дружиною тримали три нарколабораторії

18:19 Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

18:18 В ЄС відреагували на заяву єврокомісара про "солідарність ЄС" після загибелі президента Ірану

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:01 Прикордонники піймали ухилянта, який хотів переплисти Тису на автомобільній шині

18:00 Ремонт доріг на Одещині не припиняється — в Ізмаїлі планують постелити асфальт за 4 мільйони

17:50 В Міноборони відповіли, чи потрібно щорічно проходити ВЛК

17:30 Несанкціоноване звалище — на Одещині знайшли гору зіпсованого м'яса

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

Text

15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

Text

12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

Text

12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

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08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

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10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

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