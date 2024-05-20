Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Гостями студії Вечір.LIVE стали політолог Ігор Рейтерович; член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, депутатка ''Слуги народу'' Галина Янченко; член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір. Вони обговорять актуальні події, які зараз відбуваються в нашій країні та висловлюють свої думки щодо їх подальшого розвитку.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко запрошені експерти обговорять теперішню ситуацію в Україні. Зокрема, поговорять про перебіг війни, пов'язані з нею економічні виклики та питання організації державного управління, зокрема на місцях.

Нагадаємо, одеський адвокат Олексій Шалару розповів про нові штрафи за неявку в територіальний центр комплектування. Він повідомив, з чим доведеться попрощатися українцям з 18 травня.

Також 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.