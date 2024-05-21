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Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

21 мая 2024 г. 17:50

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

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13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

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12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

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11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
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23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

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21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Text

13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

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23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

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21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

В эфире Вечір.LIVE вместе с ведущей Юлией Литвиненко приглашены эксперты и аналитики обсудят ряд важных и актуальных проблем. В частности, чем обернется для Украины гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, каких событий следует ожидать на фронте и как может изменить ситуацию мобилизация заключенных.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В вечернем эфире Новини.LIVE эксперты и аналитики обсудят важные и актуальные вопросы, с которыми столкнулась Украина в том числе и весь мир в целом. В частности, речь пойдет о ситуации на фронтах войны, которую ведет против Украины Россия, и последствиях гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.

Гостями студии Вечір.LIVE стали:

  • заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов;
  • кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза Александр Качура;
  • народный депутат, первый заместитель Председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по бюджету (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко;
  • председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности, Слуга Народа Юлия Яцик.

Раньше мы писали, как украинцам записаться в электронную очередь, чтобы обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, 20 мая Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится переговорами.

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17:20 Зеленский встретился с главой МИД Германии — какие оборонные нужды Украины обсуждали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:17 Обзор функционала и возможностей онлайн салона Автоцентр: Как успешно подобрать автомобиль

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

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