Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

В эфире Вечір.LIVE вместе с ведущей Юлией Литвиненко приглашены эксперты и аналитики обсудят ряд важных и актуальных проблем. В частности, чем обернется для Украины гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, каких событий следует ожидать на фронте и как может изменить ситуацию мобилизация заключенных.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В вечернем эфире Новини.LIVE эксперты и аналитики обсудят важные и актуальные вопросы, с которыми столкнулась Украина в том числе и весь мир в целом. В частности, речь пойдет о ситуации на фронтах войны, которую ведет против Украины Россия, и последствиях гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.

Гостями студии Вечір.LIVE стали:

заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов;

кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза Александр Качура;

народный депутат, первый заместитель Председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич;

член Комитета Верховной Рады Украины по бюджету (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко;

председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности, Слуга Народа Юлия Яцик.

Раньше мы писали, как украинцам записаться в электронную очередь, чтобы обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, 20 мая Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится переговорами.