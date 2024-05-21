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Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

21 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
Text

23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

Text

21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

Text

20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

Text

20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

Text

19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 21 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми мобілізації, бронювання, можливі переговори із Росією, а  також нові тарифи на електроенергію з першого червня.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями Ранок.LIVE стануть українські політики. Серед них нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, представники провладної партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу а також Володимир Крейденко.

Серед основних тем — підвищення тарифів на електроенергію з першого червня, мобілізація в Україні та можливість бронювання, а також можливі переговори із Росією.

Експерти відповідатимуть на запитання ведучих та будуть давати свої оцінки різноманітним подіям та висловлювати свої припущення та думки.

Раніше ми писали, як українцям записатись в електронну чергу, щоб оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, 20 травня Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться переговорами. 

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07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

Оновлено

06:53 У Харкові прогриміли сильні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:44 Відстрочка для студентів в Україні — як довести здобуття вищого рівня освіти

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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