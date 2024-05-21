Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 21 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми мобілізації, бронювання, можливі переговори із Росією, а також нові тарифи на електроенергію з першого червня.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у вівторок о 08:00.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями Ранок.LIVE стануть українські політики. Серед них нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, представники провладної партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу а також Володимир Крейденко.

Серед основних тем — підвищення тарифів на електроенергію з першого червня, мобілізація в Україні та можливість бронювання, а також можливі переговори із Росією.

Експерти відповідатимуть на запитання ведучих та будуть давати свої оцінки різноманітним подіям та висловлювати свої припущення та думки.

Раніше ми писали, як українцям записатись в електронну чергу, щоб оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, 20 травня Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться переговорами.