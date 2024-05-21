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Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

21 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

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08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024
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23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

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21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

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15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы мобилизации , бронирования, возможных переговоров с Россией, а также новые тарифы на электроэнергию с первого июня.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" во вторник в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями Ранок.LIVE станут украинские политики. Среди них нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, представители провластной партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Владимир Крейденко.

Среди основных тем – повышение тарифов на электроэнергию с первого июня, мобилизация в Украине и возможность бронирования, а также возможные переговоры с Россией.

Эксперты будут отвечать на вопросы ведущих и давать свои оценки разнообразным событиям и высказывать свои предположения и мнения.

Раньше мы писали, как украинцам записаться в электронную очередь, чтобы обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, 20 мая Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится переговорами.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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