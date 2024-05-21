Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE во вторник, 21 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы мобилизации , бронирования, возможных переговоров с Россией, а также новые тарифы на электроэнергию с первого июня.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" во вторник в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями Ранок.LIVE станут украинские политики. Среди них нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, представители провластной партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Владимир Крейденко.

Среди основных тем – повышение тарифов на электроэнергию с первого июня, мобилизация в Украине и возможность бронирования, а также возможные переговоры с Россией.

Эксперты будут отвечать на вопросы ведущих и давать свои оценки разнообразным событиям и высказывать свои предположения и мнения.

Раньше мы писали, как украинцам записаться в электронную очередь, чтобы обновить свои данные в ТЦК.

Напомним, 20 мая Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина понимает, что война с Россией закончится переговорами.