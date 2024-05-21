Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

В ефірі Вечір.LIVE разом з ведучою Юлією Литвиненко запрошені експерти і аналітики обговорять низку важливих та актуальних проблем. Зокрема, чим обернеться для України загибель президента Ірану Ібрахіма Раісі, яких подій варто очікувати на фронті та як може змінити ситуацію мобілізація ув'язнених.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В вечірньому ефірі Новини.LIVE експерти та аналітики обговорять важливі і актуальні питання, з якими зіткнулася Україна та увесь світ загалом. Зокрема, йтиметься про ситуацію на фронтах війни, яку веде проти України Росія, та наслідки загибелі президента Ірану Ібрахіма Раісі.

Гостями студії Вечір.LIVE стали:

заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов;

кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Олександр Качура;

народний депутат, перша заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич;

член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (''Європейська Солідарність'') Олексій Гончаренко;

голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, ''Слуга народу'' Юлія Яцик.

Раніше ми писали, як українцям записатись в електронну чергу, щоб оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, 20 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться переговорами.