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Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

21 травня 2024 р. 17:50

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

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13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

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13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

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12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

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21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

Text

08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

20 травня 2024
Text

23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

Text

21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

Text

20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

В ефірі Вечір.LIVE разом з ведучою Юлією Литвиненко запрошені експерти і аналітики обговорять низку важливих та актуальних проблем. Зокрема, чим обернеться для України загибель президента Ірану Ібрахіма Раісі, яких подій варто очікувати на фронті та як може змінити ситуацію мобілізація ув'язнених. 

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В вечірньому ефірі Новини.LIVE експерти та аналітики обговорять важливі і актуальні питання, з якими зіткнулася Україна та увесь світ загалом. Зокрема, йтиметься про ситуацію на фронтах війни, яку веде проти України Росія, та наслідки загибелі президента Ірану Ібрахіма Раісі.

Гостями студії Вечір.LIVE стали:

  • заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов; 
  • кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Олександр Качура;
  • народний депутат, перша заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич; 
  • член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (''Європейська Солідарність'') Олексій Гончаренко; 
  • голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, ''Слуга народу'' Юлія Яцик.

Раніше ми писали, як українцям записатись в електронну чергу, щоб оновити свої дані в ТЦК.

Нагадаємо, 20 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна розуміє, що війна з Росією закінчиться переговорами. 

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

18:59 Росіяни вдарили авіабомбами по Золочеву на Харківщині — є численні руйнування

18:51 Ухилянти, піймані на кордоні, будуть одразу вирушати до ТЦК — Кабмін

18:40 У Києві масштабна пожежа — над містом здіймається чорний дим

18:30 У Львові суд зобов’язав ДПСУ звільнити військового зі служби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Інспектори озвучили суму збитків від ракетного удару по Одесі 1 травня

18:22 У Києві підрядник привласнив 24 мільйони гривень на ремонті Подільського мосту

18:00 В порту "Чорноморськ" буде новий очільник — хто ним стане

17:53 В ДПСУ пояснили, у кого прикордонники не перевіряють військово-облікові документи на кордоні

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

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21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE