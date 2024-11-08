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Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

8 ноября 2024 г. 18:13

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Отопительный сезон в Одессе начался в понедельник, 4 ноября. Первыми, естественно, отопление получили социальные объекты. А вот в домах многих горожан до сих пор холодно.

Журналисты Новини.LIVE расспросили одесситов, тепло ли в их квартирах и готовы ли они к увеличению расходов на коммуналку.

Даже кот замерз

Среди опрошенных нами одесситов теплом наслаждаются только живущие в частных домах или имеющие индивидуальные котлы. А большинство тех, кто пользуется центральным отоплением, только ждут теплых батарей.

"Не тепло. Очень холодно. Даже наш кот очень замерзает", — говорит одесситка Лилия.

Большие затраты

Одесситы готовы, что зимой придется платить за коммуналку гораздо больше, чем в теплое время года.

"Где-то 6 — 8 тысяч, это все вместе. За отопление где-то 3 — 4 тысячи", — рассказывает одесситка Екатерина.

Люди надеются, что повышения тарифов не будет. Все ведь дорожает, и это больно бьет по семейному бюджету.

"Хотелось бы, чтобы все осталось хотя бы так, как было. Потому что очень дорогие продукты питания в супермаркетах. Все очень дорого, и людям было бы легче, если бы осталось так", — говорит Лилия.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, почему украинцы должны платить полную стоимость за едва теплые батареи. Также мы писали, как рассчитать размер субсидии на отопительный сезон.

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