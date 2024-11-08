Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, чому українці повинні сплачувати повну вартість за ледь теплі батареї. За його словами, лічильники не враховують фактичну температуру теплоносія, а лише його обсяг.

Про це Олег Попенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 8 листопада.

Оплата за неналежне опалення

"Батареї ледь теплі, але споживачі сплачують повну вартість, оскільки лічильники не враховують фактичну температуру теплоносія, а лише його обсяг", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Попенко каже, що законодавство 2017-2019 років націлене на вигоду теплокомуненерго, а не споживачів.

Це створює додатковий фінансовий тягар для мешканців, які повинні самостійно здійснювати облік тепла у своїх домівках.

Нагадаємо, з 30 жовтня в Києві почався процес подачі опалення в житлові будинки, але не всі ще отримали тепло. Для повного підключення потрібно ще близько двох тижнів.

Також 29 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон, і мешканців попередили про небезпеку отруєння чадним газом.