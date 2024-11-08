Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, почему украинцы должны платить полную стоимость за едва теплые батареи. По его словам, счетчики не учитывают фактическую температуру теплоносителя, а только его объем.

Об этом Олег Попенко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 ноября.

Оплата за ненадлежащее отопление

"Батареи едва теплые, но потребители платят полную стоимость, поскольку счетчики не учитывают фактическую температуру теплоносителя, а только его объем", — отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Попенко говорит, что законодательство 2017-2019 годов нацелено на выгоду теплокоммунэнерго, а не потребителей.

Это создает дополнительное финансовое бремя для жителей, которые должны самостоятельно осуществлять учет тепла в своих домах.

Напомним, с 30 октября в Киеве начался процесс подачи отопления в жилые дома, но не все еще получили тепло. Для полного подключения требуется около двух недель.

Также 29 октября во Львове начался отопительный сезон, и жителей предупредили об опасности отравления угарным газом.