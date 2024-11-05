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У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

05 листопада 2024 р. 19:50

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19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

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19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

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14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

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14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

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08:00 Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

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З 30 жовтня у Києві розпочався запуск опалення у житлових будинках, проте досі тепло є не у кожній оселі. Для повного підключення потрібно ще близько двох тижнів у зв'язку з аваріями на тепломережах. 

Про це повідомив очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев в ефірі "Київського часу" у вівторок, 5 листопада.

Опалювальний сезон у Києві

Поповцев заявив, що наразі у Шевченківському районі Києва зафіксовано 15 аварій на теплових мережах.

"Аварії трапляються не лише на теплових, а й на внутрішньобудинкових мережах. На ранок у нас було близько 30 таких будинків, дев’ять вже відновлено, решта — в роботі", — зазначив очільник Шевченківської РДА.

Він додав, що роботи з усунення проблем у Києві продовжуються, зокрема, це стосується завоздушених стояків.

"Існує технологічна проблема — завоздушені стояки. В одній кімнаті може бути тепло, а в інших — ні. Тому слюсарі продовжують стравлювати повітря зі стояків", — наголосив Поповцев.

За його словами, потрібно ще близько двох тижнів, щоб повністю під'єднати житловий фонд Києва до опалення. Після чого залишаться лише планові роботи, які не впливатимуть критично на ситуацію.

"Соціальна сфера була підключена трошки раніше, тобто, дитячі садочки, школи та лікарні підключені майже на 100%", — підкреслив Поповцев.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запаси газу в Україні дозволять забезпечити потреби населення протягом цьогорічної зими. Для опалювального сезону використовуватиметься лише український газ.  

Також ми писали про те, що парламент ухвалив новий закон, що забороняє зберігати вдома дрова на понад 30 тисяч гривень без документів.

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20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

20:00 Чоловіки 50+ — чи мобілізують їх у листопаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:53 Трамп проголосував на виборах і заявив про впевненість у перемозі

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19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

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14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

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12:20 Стало відомо, скільки заробляють нардепи "Слуги народу"

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