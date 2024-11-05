Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве arrow
В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

5 ноября 2024 г. 19:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

С 30 октября в Киеве начался запуск отопления в жилых домах, однако до сих пор тепло есть не в каждом доме. Для полного подключения нужно еще около двух недель в связи с авариями на теплосетях. 

Об этом сообщил глава Шевченковской РГА Александр Поповцев в эфире "Київський час" во вторник, 5 ноября.

Отопительный сезон в Киеве

Поповцев заявил, что сейчас в Шевченковском районе Киева зафиксировано 15 аварий на тепловых сетях.

"Аварии случаются не только на тепловых, но и на внутридомовых сетях. На утро у нас было около 30 таких домов, девять уже восстановлено, остальные — в работе", — отметил глава Шевченковской РГА.

Он добавил, что работы по устранению проблем в Киеве продолжаются, в частности, это касается завоздушенных стояков.

"Существует технологическая проблема — завоздушенные стояки. В одной комнате может быть тепло, а в других — нет. Поэтому слесари продолжают стравливать воздух из стояков", — подчеркнул Поповцев.

По его словам, нужно еще около двух недель, чтобы полностью подключить жилой фонд Киева к отоплению. После чего останутся только плановые работы, которые не будут влиять критически на ситуацию.

"Социальная сфера была подключена немного раньше, то есть, детские сады, школы и больницы подключены почти на 100%", — подчеркнул Поповцев.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в нынешней зиме. Для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ.

Также мы писали о том, что парламент принял новый закон, запрещающий хранить дома дрова более чем на 30 тысяч гривен без документов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

20:47 Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

20:19 Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований

20:15 Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском

20:14 Языковой скандал в книжном магазине Киева — полиция отреагировала

20:00 Мужчины 50+ — мобилизуют ли их в ноябре

21:17 Зеленский отреагировал на первые бои между ВСУ и солдатами КНДР

21:13 Женщина на границе спрятала сожителя в машине — что решил суд

21:06 Магучих призналась, когда устроит громкую свадьбу

20:47 Начала действовать горячая линия с возможностью жалобы на ТЦК

20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:19 Магучих откровенно призналась, как отдыхает после соревнований

20:15 Оккупанты расстреляли шестерых пленных под Покровском

20:14 Языковой скандал в книжном магазине Киева — полиция отреагировала

20:00 Мужчины 50+ — мобилизуют ли их в ноябре

19:53 Трамп проголосовал на выборах и заявил об уверенности в победе

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE