В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

С 30 октября в Киеве начался запуск отопления в жилых домах, однако до сих пор тепло есть не в каждом доме. Для полного подключения нужно еще около двух недель в связи с авариями на теплосетях.

Об этом сообщил глава Шевченковской РГА Александр Поповцев в эфире "Київський час" во вторник, 5 ноября.

Отопительный сезон в Киеве

Поповцев заявил, что сейчас в Шевченковском районе Киева зафиксировано 15 аварий на тепловых сетях.

"Аварии случаются не только на тепловых, но и на внутридомовых сетях. На утро у нас было около 30 таких домов, девять уже восстановлено, остальные — в работе", — отметил глава Шевченковской РГА.

Он добавил, что работы по устранению проблем в Киеве продолжаются, в частности, это касается завоздушенных стояков.

"Существует технологическая проблема — завоздушенные стояки. В одной комнате может быть тепло, а в других — нет. Поэтому слесари продолжают стравливать воздух из стояков", — подчеркнул Поповцев.

По его словам, нужно еще около двух недель, чтобы полностью подключить жилой фонд Киева к отоплению. После чего останутся только плановые работы, которые не будут влиять критически на ситуацию.

"Социальная сфера была подключена немного раньше, то есть, детские сады, школы и больницы подключены почти на 100%", — подчеркнул Поповцев.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в нынешней зиме. Для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ.

Также мы писали о том, что парламент принял новый закон, запрещающий хранить дома дрова более чем на 30 тысяч гривен без документов.