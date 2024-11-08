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Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

08 листопада 2024 р. 18:13

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Опалювальний сезон в Одесі розпочався ще у понеділок, 4 листопада. Першими, звісно, опалення отримали соціальні об'єкти. А от у домівках багатьох містян досі холодно. 

Журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів, чи тепло в їхніх квартирах і чи готові вони до збільшення витрат на комуналку.

Навіть кіт замерз

Серед опитуваних нами одеситів теплом насолоджуються тільки ті, хто живе у приватних будинках або має індивідуальні котли. А більшість тих, хто користується центральним опаленням, тільки чекає на теплі батареї.  

"Не тепло. Дуже холодно. Навіть наш кіт дуже замерзає", — говорить одеситка Лілія.  

Великі витрати

Одесити готові, що взимку доведеться платити за комуналку набагато більше, ніж у теплу пору року. 

"Десь 6 — 8 тисяч, це все разом. За опалення десь 3  — 4 тисячі", — розповідає одеситка Катерина. 

Люди сподіваються, що підвищення тарифів не буде. Адже все дорожчає, і це боляче б'є по родинному бюджету.  

"Хотілося б щоб все залишилось хоча б так як було. Тому що дуже дорогі продукти харчування в супермаркетах. Все дуже дорого, і людям було б легше, якби залишилось так", — говорить Лілія. 

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, чому українці повинні сплачувати повну вартість за ледь теплі батареї. Також ми писали, як розрахувати розмір субсидії на опалювальний сезон.

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