Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

День Независимости Украины для одесситов — это не просто государственный праздник, а символ свободы, единства и будущего страны. После начала полномасштабного вторжения значение этого дня стало еще более глубоким для многих украинцев.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, что для них означает День Независимости Украины.

Праздник для всей семьи

Для многих этот день стал самым главным праздником в стране, который они всегда празднуют со своими семьями. Одна из одесситок подчеркнула, что День Независимости и День Государственного Флага всегда были важны для ее семьи, и они сохраняют эту традицию каждый год.

"День Независимости — это самый главный праздник нашей страны. Это очень символическая для нас дата, и мы всегда празднуем семьей. И День флага перед этим праздник празднуем, и День Независимости. Болеем, миру нам, всему лучшему, всем украинцам. С Днем Независимости", — говорит женщина.

Война укрепила веру в Украину

Другие горожане отмечают, что всегда знали о важности этого дня, а война укрепила их уверенность в независимости и свободе Украины.

"Я всегда жила в Украине, родилась в Украине, и для меня этот праздник всегда есть и всегда останется. Ничего не меняется, я люблю свою страну", — говорит девушка.

"Украина всегда была и будет независимой. Это не обсуждается. Я это всегда знал. Даже когда прошла война на нашу территорию, то мое мнение не изменилось. Мы свободный народ, свободная Украина", — добавляет другой житель.

Большой праздник

Еще один одессит говорит, что для него День Независимости — самый большой праздник.

"Я искренний украинец, поэтому День Независимости для меня — это большой праздник", — говорит мужчина.

Другая жительница Одессы признается, что раньше не обращала внимания на этот праздник, но после начала войны его значение стало для нее более понятным.

"Мы теперь празднуем этот праздник. Раньше как-то не обращали внимания, а сейчас — да, празднуем", — отмечает женщина.

Независимость — символ жизни

В целом одесситы выразили мнение, что День Независимости — это не просто государственная дата, а день, когда каждый украинец чувствует свою причастность к великой нации и ее борьбе за свободу.

"Торжественность, означает жизнь, будущее. Какие-то такие вечные темы. Трудно формулировать что-то более приземленное. Больше чувствуешь свою связь с этим Днем. Сто процентов поначалу полномасштабного вторжения. До этого оно может даже большинством вообще как-то не воспринимали этот праздник. Возможно, какой-то просто правительственный день. А после полномасштабного вторжения я уверен, что большинство украинцев ощутили его значение", — говорит горожанин.

Он подчеркнул, что сегодня День Независимости воспринимается как символ жизни, будущего и несокрушимой воли украинского народа.