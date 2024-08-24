Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Сьогодні Україна відзначає 33-тю річницю проголошення Незалежності. В ефірі Новини.LIVE згадаємо головні події нашої історії, які привели нас до цього дня, а також поговоримо про виклики, які стоять перед нами зараз.

Подовитися ефір можна за посиланням.

Про що ефір

У прямому ефірі на вас чекають цікаві гості, включення з різних регіонів України, де кожен куточок має свою унікальну історію боротьби та перемог.

Ми покажемо ексклюзивні інтерв’ю з тими, хто безпосередньо впливає на майбутнє нашої країни.

Гості сьогоднішнього ефіру:

президент Українського союзу промисловців і підприємців, Міністр економіки України (2007 р.) Анатолій Кінах;

народний депутат України I-IV і VI скликань Тарас Стецьків;

член делегації ПАРЄ, народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

військовий оглядач Громадської ініціативи "Голос Криму" Владислав Селезньов;

головний редактор Kyiv Post, дипломат Богдан Нагайло;

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

народний депутат I-го скликання Валерій Івасюк;

доктор економічних наук, міністр економіки України (1992 р.) Володимир Лановий;

старший науковий співробітник, керівник відділу демографічного моделювання і прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун;

співак, актор, композитор Ель Кравчук;

народний депутат України, I-IV і VI скликаннь, борець за незалежність України у XX сторіччі Іван Заєць;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

директор Представництва ZPP в Україні Назар Волянський;

генеральний директор освітньої мережі А+ Тетяна Шаповалова;

народний артист України Богдан Бенюк;

голова офісу трансформації Максим Бахматов.