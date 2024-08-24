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Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

24 серпня 2024 р. 09:00

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10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

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09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

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02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

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01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
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23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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18:42Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

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12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Сьогодні Україна відзначає 33-тю річницю проголошення Незалежності. В ефірі Новини.LIVE згадаємо головні події нашої історії, які привели нас до цього дня, а також поговоримо про виклики, які стоять перед нами зараз.

Подовитися ефір можна за посиланням.

Про що ефір

У прямому ефірі на вас чекають цікаві гості, включення з різних регіонів України, де кожен куточок має свою унікальну історію боротьби та перемог.

Ми покажемо ексклюзивні інтерв’ю з тими, хто безпосередньо впливає на майбутнє нашої країни. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • президент Українського союзу промисловців і підприємців, Міністр економіки України (2007 р.) Анатолій Кінах;
  • народний депутат України I-IV і VI скликань Тарас Стецьків;
  • член делегації ПАРЄ, народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • військовий оглядач Громадської ініціативи "Голос Криму" Владислав Селезньов;
  • головний редактор Kyiv Post, дипломат Богдан Нагайло;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат I-го скликання Валерій Івасюк;
  • доктор економічних наук, міністр економіки України (1992 р.) Володимир Лановий;
  • старший науковий співробітник, керівник відділу демографічного моделювання і прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун;
  • співак, актор, композитор Ель Кравчук;
  • народний депутат України, I-IV і VI скликаннь, борець за незалежність України у XX сторіччі Іван Заєць;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • директор Представництва ZPP в Україні Назар Волянський;
  • генеральний директор освітньої мережі А+ Тетяна Шаповалова;
  • народний артист України Богдан Бенюк;
  • голова офісу трансформації Максим Бахматов.

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10:18 Затори та години в чергах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

09:53 Анджей Дуда приїхав до Києва — яка мета візиту

09:49 Виїзд за кордон — які документи потрібно обов'язково мати чоловікам

09:40 Російські бомбардувальники вночі атакували острів Зміїний — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:38 Хто зичив нашій землі лиха, отримає його вдома — Зеленський зробив заяву на День Незалежності

09:21 В Одесі відновлено рух трамвайних маршрутів площею Толбухіна

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10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

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09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор