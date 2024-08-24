История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Сегодня Украина отмечает 33-ю годовщину провозглашения Независимости. В эфире Новини.LIVE вспомним главные события нашей истории, которые привели нас к этому дню, а также поговорим о вызовах, стоящих перед нами сейчас.

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О чем эфир

В прямом эфире вас ждут интересные гости, включения из разных регионов Украины, где каждый уголок имеет свою уникальную историю борьбы и побед.

Мы покажем эксклюзивные интервью с теми, кто оказывает непосредственное влияние на будущее нашей страны.

Гости сегодняшнего эфира:

президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Министр экономики Украины (2007 г.) Анатолий Кинах;

народный депутат Украины I-IV и VI созывов Тарас Стецькив;

член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

военный обозреватель Общественной инициативы "Голос Крыма" Владислав Селезнев;

главный редактор "Kyiv Post", дипломат Богдан Нагайло;

член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

народный депутат I-го созыва Валерий Ивасюк;

доктор экономических наук, министр экономики Украины (1992 г.) Владимир Лановой;

старший научный сотрудник, руководитель отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун;

певец, актер, композитор Эль Кравчук;

народный депутат Украины, I-IV и VI созывов, борец за независимость Украины в XX веке Иван Заец;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

директор Представительства ZPP в Украине Назар Волянский;

генеральный директор образовательной сети А+ Татьяна Шаповалова;

народный артист Украины Богдан Бенюк;

глава офиса трансформации Максим Бахматов.