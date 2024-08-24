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История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

24 августа 2024 г. 9:00

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09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

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02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

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01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

23 августа 2024
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23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

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22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

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18:42Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

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17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

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13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

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12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

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11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

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02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Text

01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

23 августа 2024
Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Сегодня Украина отмечает 33-ю годовщину провозглашения Независимости. В эфире Новини.LIVE вспомним главные события нашей истории, которые привели нас к этому дню, а также поговорим о вызовах, стоящих перед нами сейчас.

Подавиться эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В прямом эфире вас ждут интересные гости, включения из разных регионов Украины, где каждый уголок имеет свою уникальную историю борьбы и побед.

Мы покажем эксклюзивные интервью с теми, кто оказывает непосредственное влияние на будущее нашей страны.

Гости сегодняшнего эфира:

  • президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Министр экономики Украины (2007 г.) Анатолий Кинах;
  • народный депутат Украины I-IV и VI созывов Тарас Стецькив;
  • член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • военный обозреватель Общественной инициативы "Голос Крыма" Владислав Селезнев;
  • главный редактор "Kyiv Post", дипломат Богдан Нагайло;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат I-го созыва Валерий Ивасюк;
  • доктор экономических наук, министр экономики Украины (1992 г.) Владимир Лановой;
  • старший научный сотрудник, руководитель отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун;
  • певец, актер, композитор Эль Кравчук;
  • народный депутат Украины, I-IV и VI созывов, борец за независимость Украины в XX веке Иван Заец;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • директор Представительства ZPP в Украине Назар Волянский;
  • генеральный директор образовательной сети А+ Татьяна Шаповалова;
  • народный артист Украины Богдан Бенюк;
  • глава офиса трансформации Максим Бахматов.

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09:38 Кто желал нашей земле беду, получит ее дома — Зеленский сделал заявление на День Независимости

09:21 В Одессе возобновлено движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:17 Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости — главное из обращения

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