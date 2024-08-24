История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Сегодня Украина отмечает 33-ю годовщину провозглашения Независимости. В эфире Новини.LIVE вспомним главные события нашей истории, которые привели нас к этому дню, а также поговорим о вызовах, стоящих перед нами сейчас.
Подавиться эфир можно по ссылке.
О чем эфир
В прямом эфире вас ждут интересные гости, включения из разных регионов Украины, где каждый уголок имеет свою уникальную историю борьбы и побед.
Мы покажем эксклюзивные интервью с теми, кто оказывает непосредственное влияние на будущее нашей страны.
Гости сегодняшнего эфира:
- президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Министр экономики Украины (2007 г.) Анатолий Кинах;
- народный депутат Украины I-IV и VI созывов Тарас Стецькив;
- член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- военный обозреватель Общественной инициативы "Голос Крыма" Владислав Селезнев;
- главный редактор "Kyiv Post", дипломат Богдан Нагайло;
- член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- народный депутат I-го созыва Валерий Ивасюк;
- доктор экономических наук, министр экономики Украины (1992 г.) Владимир Лановой;
- старший научный сотрудник, руководитель отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун;
- певец, актер, композитор Эль Кравчук;
- народный депутат Украины, I-IV и VI созывов, борец за независимость Украины в XX веке Иван Заец;
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- директор Представительства ZPP в Украине Назар Волянский;
- генеральный директор образовательной сети А+ Татьяна Шаповалова;
- народный артист Украины Богдан Бенюк;
- глава офиса трансформации Максим Бахматов.