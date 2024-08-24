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Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

24 серпня 2024 р. 19:33

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День Незалежності України для одеситів — це не просто державне свято, а символ свободи, єдності та майбутнього країни. Після початку повномасштабного вторгнення значення цього дня стало ще глибшим для багатьох українців.

Журналісти Новини.LIVE запитали жителів Одеси, що для них означає День Незалежності України.

Свято для всієї родини

Для багатьох цей день став найголовнішим святом країни, яке вони завжди святкують зі своїми родинами. Одна з одеситок підкреслила, що День Незалежності та День Державного Прапора завжди були важливими для її родини, і вони зберігають цю традицію щороку.

"День Незалежності — це найголовніше свято нашої країни. Це дуже символічна для нас дата, і ми завжди святкуємо сім'єю. І День прапора перед цим свято святкуємо, і День Незалежності. Вболіваємо, миру нам, всього найкращого, всім українцям. З Днем Незалежності", — каже жінка.

Війна зміцнила віру в Україну

Інші містяни зазначають, що завжди знали про важливість цього дня, а війна лише зміцнила їхню впевненість у незалежності та свободі України.

"Я завжди мешкала в Україні, народилася в Україні, і для мене це свято завжди є і завжди залишиться. Нічого не міняється, я люблю свою країну", — каже дівчина. 

"Україна завжди була і буде незалежною. Це не обговорюється. Я це завжди знав. Навіть коли пройшла війна на нашу територію, то моя думка не змінилася. Ми вільний народ, вільна Україна", — додає інший мешканець.

Велике свято

Ще один одесит каже, що для нього День Незалежності — найбільше свято

"Я щирий українець, тому День Незалежності для мене — це велике свято", — каже чоловік. 

Інша мешканка Одеси зізнається, що раніше не звертав уваги на це свято, але після початку війни його значення стало для неї зрозумілішим.

"Ми тепер святкуємо це свято. Раніше якось не звертали увагу, а зараз – так, святкуємо", — зазначає жінка. 

Незалежність — символ життя

Загалом, одесити висловили думку, що День Незалежності — це не просто державна дата, а день, коли кожен українець відчуває свою причетність до великої нації та її боротьби за свободу.

"Урочистість, означає життя, майбутнє. Якісь такі вічні теми. Важко формулювати щось таке більш приземлене. Більше відчуваєш свій зв'язок з цим Днем. Сто відсотків спочатку повномасштабного вторгнення. До цього воно може навіть більшістю взагалі якось не сприймали це свято. Можливо, якийсь просто урядовий день. А після повномасштабного вторгнення я певен, що більшість українців відчула його значення", — каже містянин. 

Він підкреслив, що сьогодні День Незалежності сприймається як символ життя, майбутнього і незламної волі українського народу.

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